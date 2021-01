Além de Manu Gavassi, veja as famosas que Fiuk já namorou

Fiuk, de 30 anos, entrou para o ‘camarote’ do BBB21, e apesar de ser cantor e ator, a galera mais jovem começou a conhecer o filho de Fábio Jr por causa do reality da Globo. Quer saber mais sobre o artista? Confira alguns fatos sobre ele.

Quem é Fiuk do BBB21?

Integrante de uma família de artistas, com exceção da mãe Cristina Kartalian, o irmão de Cleo começou cedo a seguir os passos do pai. Como vocalista da banda Hori, ele saiu com a primeira turnê ‘Sou Eu’, em 2011.

Ao mesmo tempo em que se dedicava à música, ele tomou gosto pela atuação e participou de Malhação ID, em 2010, em que chegou a ganhar o Prêmio Extra de Televisão na categoria de Melhor Ator Revelação.

Mas em seu trabalho mais recente, em ‘A Força do Querer’, que está sendo reprisado pela Globo, sua atuação foi alvo de críticas na internet. Curiosamente, ele recebeu o Prêmio Jovem Brasileiro como Melhor Ator por “voto da galera”.

Quem o ator já namorou?

Namorador, Fiuk, o mais novo participante do BBB21 já se relacionou com várias famosas, e teve alguns namoros longos. Entre 2008 e 2012, ele namorou a produtora de moda Natália Frascino.

Mas depois da produtora, ele não ficou muito tempo solteiro. No ano seguinte ele engatou um romance com a atriz Sophia Abrahão, e durante o romance os dois iam em eventos juntos e tinham o namoro exposto na mídia. Porém, depois de um ano juntos, em 2014, eles terminaram. Segundo os boatos da época, o cantor tinha muito ciúmes de Sophia.

Acha que acabou por aqui? Pouco depois de terminar com Sophia, Fiuk começou a ser visto com Manu Gavassi. Apesar de não assumirem o relacionamento, os dois foram flagrados entre os meses de julho e dezembro do mesmo ano.

Querendo manter a discrição, em 2015 Fiuk engatou um namoro com Isabella Scherer, filha do ex-atleta olímpico Xuxa. Apesar de idas e vindas, o cantor assumiu o relacionamento apenas em 2019, quando postou uma foto com a modelo. Porém, no mesmo ano, eles terminaram, conforme confirmou para a revista Quem.

Mas a pergunta que não quer calar: Fiuk está solteiro? Sim, o ator entra no BBB 21 ‘na pista’. Ou seja: podemos ver o cantor em um romance dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Cleo fala o que achou de Fiuk no BBB21

Cleo é fã do Big Brother, e chegou a torcer por Thelma no BBB20, e com o irmão não seria diferente. Inclusive, ela foi uma das maiores apoiadoras para que Fiuk entrasse no BBB21.

“Ele sempre amou grandes emoções e essa com certeza vai ser uma. As pessoas agora vão conhecê-lo de um modo diferente e isso vai ser muito bom”, contou ao Gshow.

Mas a irmã acredita que situações estressantes podem tirar o cantor do sério em casa. “O meu irmão é um cara muito leal, ele já me deu muitos conselhos bons na vida. Então naturalmente não acho que ele aceitaria situações que vão contra ao que acredita”, afirmou Cleo.

Para completar, a famosa disse que vai torcer muito por Fiuk e espera uma ótima edição. “Espero que essa nova edição, assim como as anteriores, promovam bons debates, lembrando sempre que é um programa de entretenimento, mas que dá para tirar boas reflexões das situações que acontecem durante esses meses de confinamento. Espero que todos possam aproveitar ao máximo a experiência”, completa.

