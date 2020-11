BBB 21: 5 famosos que já disseram não, mas são cotados

Com a participação de famosos e influencers confirmada pela Rede Globo no BBB 21, as especulações de quais seriam os escolhidos ganharam as redes sociais. Dentre eles, alguns famosos que recusaram o convite para participar da edição anterior estão entre os nomes levantados pelo público. Com o sucesso da edição 2020 e os recordes de audiência de A Fazenda 12, é bastante provável que alguns deles voltem atrás e aceitem participar do BBB 21 em busca de maior visibilidade.

A seguir, confira 5 famosos que podem estar no BBB 21

Felipe Titto é a cara do BBB 21

Em abril desse ano o ator Felipe Titto revelou ao youtuber Matheus Massafera que havia sido cotado pela produção do programa para participar do BBB 20.

Matheus entrevistava a ex-BBB Gizelly Bicalho, que revelou um crush em Titto. O youtuber resolveu então ligar para ele no meio da gravação, e a conversa se desenrolou.

“Eu quase fiquei com você esse Big Brother lá, três meses viu, dona Gizelly? Me chamaram algumas vezes, fiz algumas reuniões, mas acabou que não rolou”, contou.

Felipe Titto ficou conhecido por suas participações em Malhação, mas já apresentou o reality show Are You The One? na MTV e recentemente participou da Dança dos Famosos no programa do Faustão.

Se pudéssemos apostar em um nome que é ‘a cara’ do BBB 21, Titto com certeza seria o escolhido.

Thaynara OG: de ‘pipoca’ a ‘camarote’

Até 2015 Thaynara poderia ser escolhida para integrar o lado dos anônimos no BBB. Mas sua vida começou a mudar quando seus vídeos do Snapchat começaram a viralizar e ela ganhou o coração do público e dos famosos.

De lá pra cá a maranhense acumulou milhões de seguidores nas redes e também foi cotada para integrar o elenco da última edição do reality.

“Em agosto, me chamaram, mas no período do programa eu já tinha algumas coisas marcadas e não dava para voltar atrás. Não sei se eu teria coragem”, revelou ao UOL.

Do lado de cá a gente torce para que no próximo ano a agenda de Thaynara esteja livre para levar seu humor para dentro do BBB 21.

Eri Johnson de volta à Globo no BBB 21?

Na Record desde 2016, foi na Globo que Eri Johnson fez carreira e ganhou fama, e um retorno para a emissora no BBB 21 já foi cogitado pelo ator.

Em entrevista ao programa Melhor da Tarde, na Band, Eri revelou que teria que pensar muito nessa hipótese e que já havia sido convidado para integrar o elenco da última edição.

“Eu tenho que pensar muito”, disse ele.

Sobre a recusa ao convite do BBB 20, o ator revelou que precisou recusar porque, na época, estava confirmado no cruzeiro do cantor Roberto Carlos, chamado ‘Emoções’.

Carlinhos Maia já foi convidado para vários realities

Em dezembro de 2019, antes mesmo da estreia do reality e da divulgação dos nomes que fariam parte do ‘camarote’, Carlinhos Maia revelou que havia recusado um convite da produção do BBB.

“Fui convidado para o Big Brother sim, fiquei muito lisonjeado. Na verdade, as pessoas já me convidaram para vários realitys. Só que, cara, a minha vida já é um reality”, disse ao programa TV Fama.

Entretanto, o nome dele voltou a ser cotado para integrar o elenco do BBB 21, bem como a possibilidade de que seu marido, Lucas Guimarães, também pudesse ser chamado.

Felipe Castanhari não quer ser ex-BBB

A agenda cheia foi a desculpa de muitos famosos e influencers para não participarem do BBB 20, mas Felipe Castanhari foi mais incisivo na justificativa.

No Instagram, o youtuber relatou que não gostaria de carregar o estigma de ser um ex-BBB e que seu trabalho de produção de conteúdo nas redes sociais tinha um peso muito maior em sua carreira.

“Eu fui convidado, me ligaram da Globo. Mas eu não aceitei. Falei que não porque eu não tenho condição nenhuma de ficar confinado numa casa durante meses. Tenho tanto projeto acontecendo, tanta coisa na minha vida, que não daria para ficar isolado”, afirmou.

Ele continuou: “Vai ficar aquele estigma para sempre de pessoas que não conhecem meu trabalho, que só me viram no Big Brother, vão achar que sou ex-BBB e tudo o mais. Acho que não tem nada a ver”.

Apesar da declaração, há quem ainda espere que o convite para o BBB 21 seja aceito.