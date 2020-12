BBB 21: Andressa Urach sobre possível participação: ‘Iria amar’

A participação de Andressa Urach em A Fazenda foi icônica, e é relembrada até hoje. Agora, o público pede pela modelo no BBB 21 em busca de mais barracos e bons memes. Em entrevista ao colunista Leo Dias, a vice Miss Bumbum revelou que estar no reality é um sonho, e que não pouparia confusão.

Andressa Urach estará no BBB 21?

Ao colunista, Urach revelou que estar no BBB 21 é um sonho antigo, e que pouco tempo antes de integrar o elenco de A Fazenda havia gravado um vídeo para a inscrição do reality da Globo, mas acabou não sendo selecionada.

“Sempre tive o sonho de entrar no Big Brother Brasil. Mandei vídeo com 21 anos. Um ano antes de entrar em A Fazenda, passei pela entrevista, fiquei no hotel para ser selecionada mas, infelizmente, não entrei. Se o Boninho me chamasse, eu iria amar”, contou.

O nome da modelo esteve envolvido em uma série de polêmicas nos últimos anos, incluindo sua conversão à igreja evangélica e, mais recentemente, o abandono da religião. Para Urach, além de um sonho, o BBB 21 seria a oportunidade de mostrar ao público seu ‘novo eu’.

Entretanto, quanto aos barracos e confusões que a deixaram famosa em A Fazenda, Andressa é firme na resposta e se fosse necessário, brigaria no BBB 21: “Continuo com uma personalidade forte. Não prometo que não faria barraco. Isso eu não posso prometer porque a gente é humano e tem nossos limites”, destacou.

Mesmo noiva, Urach acredita que não haveria empecilhos em participar de um reality como BBB 21 e que a decisão seria apoiada pelo futuro-marido, Tiago Lopes.

Embora o diretor do BBB 21, Boninho, tenha sinalizado que não pretende incluir Andressa dentre os participantes do ‘camarote’ da edição, o público segue na torcida para ver a nova fase de Urach na telinha.

Quem são os famosos cotados para a edição?

Desde o fim do BBB 20, sucesso de audiência e que garantiu grandes lucros para a emissora, o público tem feito suas apostas sobre quem seriam os convocados para o BBB 21.

Dentre os pedidos dos internautas, estão a própria Andressa Urach, a tiktoker Pequena Lo, a ex-A Fazenda Raissa Barbosa e o meme do momento, Gleice do Tombo.

Mas de acordo com colunas e blogs especializados, nenhum deles consta na lista de Boninho para o BBB 21, que vai priorizar influencers com alto engajamentos e corpors sarados.

Até o momento, ninguém foi confirmado, mas a lista de suposições tem nomes como Gabriela Pugliesi, Kéfera, Daniel Saboya, Alex Mapeli, Mayra Cardi e Eri Johnson.