BBB 21 anuncia novidades para o reality no dia 8 de janeiro

A contagem regressiva para a estreia do reality mais vigiado do país, está a todo vapor. Todo dia é uma novidade a mais, seja um algum possível participante ou até mesmo uma data surpresa. Nesta sexta-feira (1), primeiro dia do ano de 2021 o perfil do BBB 21 já deixou os fãs ansiosos com uma data surpresa. 08/01/2020 promete ter novidades surpreendentes sobre o reality show.

BBB 21: o que terá dia 08/01/2020?

Faltando poucos dias para a estreia do reality na TV Globo, o perfil oficial do reality show nas redes sociais lançou uma ‘SAVE THE DATE – 08/01/2021’. A data significa que a Globo vai começar a divulgar as primeiras notícias oficiais do BBB 21 a partir desta data, que será daqui a uma semana.

No entanto, ainda não ficou claro sobre qual conteúdo será revelado em 8 de janeiro de 2021. Mas, muitos palpites já podem surgir até lá. Listas de participantes? Possíveis surpresas? E por ai vai. Vale ressaltar, que o BBB 21 promete ser uma edição especial, começando com o título de mais longa, com mais de 100 episódios, somando mais do que em todas as temporadas. Ou seja, será uma edição histórica e promete fortes emoções.

Vamos começar a conhecer o #BBB21? 👀 Eu tenho novidades pra te contar… e a primeira é essa.

Fiuk é um dos confirmados para o camarote?

Segundo o colunista Leo Dias, do portal ‘Metrópoles’, o cantor e ator Fiuk, de 30 anos, é um dos nomes confirmados para entrar no reality BBB 21, da TV Globo. De acordo com a publicação, o filho de Fábio Jr. já teria contratado uma equipe para ficar responsável por cuidar de suas redes sociais, enquanto integra o time de participantes do grupo ‘camarote’.

Quando começa o reality?

Com grandes promessas, o BBB 21 tem tudo para ser ser uma edição de sucesso, assim como foi o BBB 20, que consagrou a médica Thelma Assis, como a grande campeã. Mas, antes que os fãs de reality show entrem em abstinência após o fim de ‘A Fazenda 12’, o diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021, sob comando do apresentador Tiago Leifert, vai ao o primeiro episódio da casa mais vigiada do Brasil.

Até lá, outros nomes irão ser especulados para entrar no BBB 21. Mas, as grandes novidades e surpresas, só serão reveladas ao vivo, com a transmissão da Rede Globo.

