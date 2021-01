BBB 21: após sumiço, Kéfera volta às redes sociais por vacina

A atriz Kéfera, que estava sumida das redes sociais desde o final do ano passado, reapareceu nesta segunda-feira (18). Usando os Stories do Instagram, ela surgiu animada, e qual o motivo da sua volta? Celebrar a aprovação da vacina pela Anvisa. No entanto, os fãs desconfiavam que ela estivesse confinada para o BBB 21.

Kéfera reaparece após suspeita de confinamento no BBB 21

Depois de ser apontada pela web como uma das confinadas do BBB 21, Kéfera ficou sumida das redes sociais. Sua ausência do Instagram levantou ainda mais a suspeita de que ela estaria confinada para entrar no reality global.

Retornando, a ex-youtuber surgiu dançando a música ‘Bum Bum Tam Tam’, que virou o hit oficial da vacina contra a Covid-19. De biquíni colorido, ela comemorou e escreveu na legenda: “grande dia” e “quero”, colocando um gif de vacina.

Em seu feed Kéfera já havia compartilhado fotos de um ensaio fotográfico que realizou para o jornal O Globo, mas no Stories, ela não tinha interagido com os seguidores. Embora tenha voltado, ela não explicou o porquê do sumiço repentino.

Kéfera vai estar no BBB 21?

Como uma das possíveis participantes do BBB 21, os fãs de Kéfera começaram a perguntar sobre sua entrada no programa. Surpreendendo, ela acabou respondendo sobre os boatos, no Twitter.

“Garota, onde diabos você está?”, perguntou uma seguidora. Depois das pessoas acharem que ela estivesse no BBB 21, ela respondeu: “Ué, em casa. Hahahaha onde mais eu poderia estar?”.

Ué, em casa. Hahahaha onde mais eu poderia estar? https://t.co/OS3pXN8oBO — Kéfera (@Kefera) January 14, 2021

Em seguida, um internauta escreveu: “Todo mundo pensando que tu tava no BBB”. “E eu não falo ideia de onde surgiu isso [risos]”, devolveu ela.

E eu não faço ideia de onde surgiu isso! 😂👌🏻 https://t.co/tCCiphLhkL — Kéfera (@Kefera) January 14, 2021

Lucas Guimarães nega entrada no reality global

Quem também estava “desaparecido” das redes sociais, foi o marido de Carlinhos Maia, o influenciador Lucas Guimarães. Após semanas longe das redes sociais, ele voltou aos Stories e contou o motivo do afastamento da internet.

Muitos fãs acreditaram que ele poderia ter sido convidado para fazer parte do time ‘camarote’ do BBB 21. Porém, ele desmentiu os rumores sobre a suposta participação.

“Sobre o BBB: não gente, eu não vou entrar no BBB, não foi dessa vez. Eu falo que tudo que tem que chegar até nós, vem, não erra endereço. Mas não foi dessa vez; Inclusive eu fico vendo as pessoas na rua dizendo ‘meu Deus, eu achava que você já estava confinado, ia votar em você, ia torcer tanto’”, explicou ele.

Além disso, ele explicou que seus Stories não eram antigos, e pediu para os fãs não ficarem especulando mais o assunto.