Há pouco mais de 2 meses para sua estreia, o BBB 21 já está dando o que falar. Isso porque, o programa contará com celebridades morando na mesma casa que anônimos. Boninho, diretor-geral da atração, usou suas redes sociais para aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs sobre o elenco do programa.

De cara, o comunicador fez questão de descartar Luana Piovani como uma das participantes do BBB 21. “Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga.”, disse Boninho. O nome da atriz foi dado como um dos prováveis nomes do confinamento. Na internet, a torcida do público é grande para que a polêmica atriz e apresentadora entre na casa mais vigiada do Brasil.

Andressa Urach também é uma das mais pedidas no BBB 21. A famosa saiu da Igreja Universal, da qual o bispo Edir Macedo é Líder. Além disso, a ex-vice Miss Bumbum foi demitida da RecordTV, onde também o religioso é dono. Andressa acusa a instituição religiosa de fazer uma lavagem cerebral nela. “Seis anos de lavagem cerebral”, desabafou a famosa.

Boninho, de forma indireta, surpreendentemente comentou sobre uma possível participação da famosa no reality show global. “Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados”, despistou ele, que em seguida frisou: “Até agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou”.

O que se sabe sobre o BBB 21

A vigésima primeira edição do reality show será comandada por Tiago Leifert, que segue apresentando a atração desde 2017, após saída de Pedro Bial. A TV Globo trabalha com 25 de janeiro para a data de estreia do BBB 21, no entanto, o canal carioca não descarta uma alteração.

Recentemente, a emissora promoveu um upfront para assim antecipar detalhes de planos comerciais para marcas anunciarem no BBB 21. Na edição, a ideia do canal é disponibilizar mais espaço para ações de merchandising, além dos pacotes master. Os anunciantes masters vão aparecer em todas as chamadas que antecedem o início do programa.

A produção encerrou as inscrições para anônimos que desejam participar do BBB 21 em julho. Agora, os selecionados para a segunda fase das seletivas estão sendo entrevistados à distância. Em suma, ao contrário das edições anteriores em que o processo era feito em hotéis, a Globo fez alterações devido a pandemia de Covid-19.

Por fim, o BBB 21 terá a maior duração da história do confinamento. A Globo informou no upfront que o programa terá 100 episódios, devendo terminar somente em maio.