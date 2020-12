BBB 21: Boninho revela decoração da nova casa; veja como será

Na noite desta quarta-feira (16) o diretor geral do BBB 21 publicou mais um spoiler da edição. Dessa vez, ele compartilhou no Instagram uma foto que mostrava um pouco da decoração da nova casa onde os participantes ficarão confinados.

Boninho revela decoração do BBB 21

Durante a tarde, páginas de fofoca divulgaram que o diretor havia publicado a foto de um dos quartos do BBB 21. Entretanto, a informação era falsa – se tratava de uma montagem feita com fotos de uma edição gringa do reality.

Após a repercussão, Boninho prometeu que divulgaria uma foto verdadeira da decoração do BBB 21, e a promessa foi cumprida. Na imagem aparece uma espécie de lareira em tons de rosa pink, amarelo, roxo e verde-água.

Na legenda, o diretor deu a entender que a decoração da casa mais vigiada do Brasil será mais colorida esse ano. “Como promessa é dívida… spoiler BBB21 😳 @bbb #redebbb @redeglobo @tiagoleifert Esse vão ser colorido!”, escreveu.

O que já se sabe sobre a edição?

Desde o término da edição 2020 o público tem esperado informações sobre o BBB 21, mas até novembro, a produção do programa manteve tudo em segredo. Há pouco menos de dois meses as primeiras informações começaram a ser divulgadas.

Em um evento voltado ao mercado da publicidade, a Rede Globo informou que a data de estreia prevista para o BBB 21 é em 25 de janeiro. Nas redes sociais, Boninho segue dando pequenos spoilers, dentre eles, revelou que a edição contará com 18 participantes.

Os famosos e anônimos que farão parte do elenco ainda não foram divulgados oficialmente, mas dentre as apostas e nomes cotados estão Camilla de Lucas, Rafael Infante, Carla Diaz, Gabriela Pugliesi e Kéfera.

Além disso, os patrocinadores do BBB 21 também já foram anunciados. Estão na lista Americanas, Amstel, Avon, C&A, McDonalds, P&G, PicPay, Seara, Above e Organnact.