O ator Bruno Gagliasso, de 38 anos, resolveu aderir a modinha da rede social do Instagram e revelou detalhes curiosos sobre o reality show BBB 21, que estreia no próximo dia 25 de janeiro na tela da Globo. Na caixinha de perguntas e respostas, ele brincou sobre estar no programa e ainda admitiu que está ansioso para a estreia.

Bruno Gagliasso no BBB 21?

Bem-humorado, o pai de Titi, Bless e Zyan divertiu os seguidores que enviaram perguntas através da caixinha da rede social. O marido da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, revelou que está ansioso para a estreia do reality mais famoso do Brasil e ainda brincou dizendo que estará confinado no BBB 21, no dia 18 de janeiro.

A pergunta do seguidor (sem identificação) dizia: “Verdade que você vai estar no BBB?”. Com um fotinha de plano de fundo, o ator escreveu: “Verdade, mas só vou para o confinamento no dia 18”, respondeu Gagliasso, que falou antes: “Até lá estou aqui com vocês, amorecos”.

Sobre ter mais filhos

Ainda nas perguntas mentira ou verdade da caixinha da famosa da internet, o ator, que é mais um contratado da empresa de streaming Netflix, revelou que gostaria de ter mais filhos no futuro. Casado com Giovanna Ewbank desde 2010, os dois adotaram a primeira filha, Titi, no Malawi, na África. Mais tarde, o casal também adotou o filho Bless, no Malaui, país do sul da África. Na época, o menino tinha apenas 4 anos. Atualmente ele está com seis anos. O casal também teve o filho Zyan, que está completando seis meses de vida.

O que mais sabemos sobre o reality da Globo?

Com grandes promessas, o que sabemos sobre a estreia do BBB 21 é que o diretor Boninho já adiantou que esse será o ‘‘Big dos Big’s’. O que quer dizer, que será melhor que a edição de número 20, onde consagrou Thelma Assis como campeã. Alguns nomes também já foram especulados, entre eles: GKay, PK, Pocah, Nobru, Fiuk, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e mais. Ainda terá também o grupo ‘pipoca’, formado por pessoas anônimas.

No próximo dia 18 de janeiro de 2021, uma semana antes da grande estreia do programa, serão revelados a lista de nomes dos 18 participantes que entraram na casa mais vigiada do Brasil (e quem sabe do mundo). A informação foi publicada em uma matéria no site do Fantástico, no último domingo (10).

