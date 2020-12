BBB 21: Cerveja Amstel anuncia patrocínio ao reality pela 1ª vez

A marca de cervejas Amstel, pertencente ao grupo Heineken, anunciou nesta quarta-feira (9) que estará entre os patrocinadores do BBB 21. É a primeira vez que a marca patrocina o reality, e o sucesso da edição de 2020 foi o principal fator que levou à decisão, segundo a revista Meio & Mensagem.

Por que a Amstel escolheu patrocinar o BBB 21?

Em entrevista à Meio & Mensagem o diretor de marketing do grupo, Renan Ciccone revelou que o sucesso de audiência da última edição foi fator decisivo para a escolha de entrar para o hall da patrocinadores do BBB 21.

“Este patrocínio se mostrou uma oportunidade única de exposição para Amstel, uma marca conectada com as tendências de consumo de mídia e conteúdo. Essa parceria com o BBB 2021, está alinhada com o desafio da marca em expandir sua presença a nível nacional a partir do próximo ano”, contou Ciccone.

O pacote de patrocínio prevê anúncios nos intervalos do BBB 21, ações de conteúdo na edição do programa e ativações nas redes sociais da marca, com a intenção de explorar todas as possibilidades disponíveis de criação e divulgação de conteúdos na temporada.

“A marca tem a intenção de explorar todas as possibilidades que o rico conteúdo da casa gera para alimentar conversas e promover engajamento com o consumidor nas mídias sociais, além promover de ações e experiências de e-commerce”, explicou o diretor.

Globo já bateu recorde de lucro com a edição

Em novembro a emissora responsável pelo BBB 21 já havia batido o recorde da edição anterior somente com o lucro estimado ligado aos patrocinadores: R$470 milhões, divididos em dois tipos de cotas de patrocínio.

Na edição de 2020 do reality, o total de lucros foi de R$400 milhões. Para o BBB 21, além do valor já captado com patrocínio, a estimativa é de que a emissora ultrapasse a marca dos R$522 milhões.

Até o momento, as marcas confirmadas como patrocinadoras do BBB 21 são Avon, Americanas, Amstel, C&A, McDonald’s, Seara e PicPay.

Além desses nomes, ainda há espaço para marcas que queiram comprar espaços em ações pontuais dentro do BBB 21, como o almoço do anjo e o mercado BBB. Para essas cotas, o valor gira em torno de R$18 milhões.

Por fim, também é possível adquirir um espaço de 30 segundos de comerciais por R$4 milhões.

Quando começa o BBB 21?

A data de estreia do BBB 21 está prevista para o dia 25 de janeiro do próximo ano. Até o momento, já foi divulgado que o programa continuará com a apresentação de Tiago Leifert, terá 100 dias de confinamento e possivelmente 18 participantes.