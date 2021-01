BBB 21: como votar no seu participante favorito e garantir imunidade

O BBB 21 já começou! Antes mesmo da estreia do reality show marcada para o dia 25 de janeiro na Globo, o público terá a missão de decidir a primeira votação da temporada. Entretanto, não se trata de eliminação. Os três mais votados da pipoca (anônimos) e os três mais votados do camarote (famosos) ganharão imunidade na primeira semana de confinamento. Além disso, o sexteto mais votado terá que indicar um participante ao paredão.

Como votar no participante favorito no BBB 21?

Para o público, o BBB 21 já começou antes mesmo do primeiro episódio ir ao ar. Os fãs do reality show foram intimados pelo apresentador Tiago Leifert a votarem no ‘participante preferido’. A votação que medirá a popularidade de cada um já começou nesta terça-feira (19) no site oficial do Big Brother Brasil no Gshow e será encerrada no próximo domingo (24) durante o Fantástico. O resultado será anunciado na revista eletrônica. Para votar quantas vezes quiser, basta selecionar a opção desejada, em seguida marcar a verificação de captcha e aguardar o voto ser confirmado.

“Vai lá no Gshow.com/bbb e vote em quem você mais gostou do nosso elenco. Os três mais bem votados da Pipoca e os três mais bem votados do Camarote ganham imunidade na primeira semana, e depois os seis – em consenso – vão poder indicar alguém ao paredão. São dois superpoderes, que vocês estão distribuindo.”, explicou Leifert na chamada final do Big Day.

O público tomará conhecimento de quais participantes irão começar o BBB 21 com o pé direito ainda no Fantástico, um dia antes da estreia marcada para 25 de janeiro logo após a reapresentação especial da novela A Força do Querer. No entanto, a produção pretende fazer mistérios aos confinados e ainda não informou quando os participantes serão comunicados sobre a votação popular.

O que se sabe sobre o BBB 21?

A vigésima primeira edição do Big Brother Brasil terá apresentação de Tiago Leifert e direção de Rodrigo Dourado. A direção-geral é de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho. A Globo já divulgou que o jogo começa antes mesmo da estreia.

BBB 21: veja o hotel onde os participantes estão confinados

Enquanto os participantes estão confinados em um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o público vai votar no ‘preferido’. Os seis mais votados terão imunidade na primeira formação de paredão no domingo (31) de janeiro.

Ao longo da semana de estreia, a emissora prepara novidades para o público. Já foi anunciado, por exemplo, que o big fone vai aterrorizar os confinados na casa mais vigiada do Brasil. Além disso, as provas do líder, anjo e bate-e-volta marcarão a edição que terá 100 episódios, sendo a mais longa da história do formato no Brasil.

Quais são os participantes do reality?

Camarote (famosos) tem 10 participantes:

A cantora Karol Conká;

A atriz Carla Diaz;

A influenciadora Camilla de Lucas;

O ator e cantor Fiuk;

A cantora Pocah;

A atriz e youtuber Viih Tube;

O cantor e Rapper Projota

O comediante e influncer Nego Di;

O ator Lucas Pentado;

O cantor sertanejo e ex-marido de Rafa Kalimann Rodolffo;

Pipoca (anônimos) mais dez participantes

O instrutor de crossfit Arthur Piccoli;

O fazendeiro Carlos Farah;

O professor de geografia João Luiz Pedrosa;

O modelo e educador físico Arcrebiano;

A advogada e maquiadora Juliette Feire;

A modelo Kerline Cardoso;

A psicóloga e DJ Lumena;

Gilberto Júnior, doutorando em Economia;

Thaís, cirurgiã-dentista;

Sarah Barbosa, consultora de marketing digital.

