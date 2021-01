BBB 21: conheça Nobru, astro do Free Fire cotado para o reality show

Bruno Goes, de 19 anos, conhecido popularmente como Nobru, é um influencer digital e um astro do jogo Free Fire, um dos mais populares do Brasil. Nas redes sociais, o jovem faz lives e já coleciona mais de 8 milhões de seguidores na rede social Instagram. Além de influencer do universo dos games, o youtuber lidera a lista das pesquisas associadas ao reality BBB 21, que estreia no próximo dia 25 de janeiro, na tela da Globo.

Tiago Leifert fala mal do Twitter e revolta fãs do BBB 21

Quem é Nobru, um dos cotados para o BBB 21?

Segundo as pesquisas relacionadas ao reality, Nobru já é um grande nome cotado para estar no confinamento global. Aliás, já informamos que tanto o grupo pipoca (pessoas anônimas) quanto o grupo camarote (pessoas famosas) já estão no pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro, só aguardando a data de estreia do programa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O jogador de Free Fire conta com 11,8 milhões de inscritos em seu canal e foi responsável por promover duas edições da Copa Nobru nesta temporada de 2020. No Instagram, o jovem compartilha suas conquistas profissionais e pessoais, além de publicar momentos do dia a dia com os fãs.

Um dos nomes para o BBB 21, produz vídeos na plataforma do Youtube desde fevereiro de 2016 e suas lives já ultrapassam mais de dois milhões de visualizações. O astro do Free Fire é corinthiano e não esconde seu amor pelo time, que o abraçou no início da profissão. Durante um vídeo publicado na plataforma, o youtuber explicou o motivo de ter saído do Corinthians, o que pode ser mais uma prova de realmente estar na lista do reality show da Globo, no grupo camarote.

“Eu ter saído foi uma decisão minha em conjunto com diversos fatores. O time não teve um bom desempenho no ano passado e a diretoria já estava com algumas mudanças no time e novo elenco para subir. E também teve alguns projetos, algumas propostas e que querendo ou não, o cenário muda bastante, um jogador sai de um time e vai para outro, então, foi basicamente isso”, disse o influencer cotado para o BBB 21.

Carreira

Em menos de um ano, o influencer explodiu na internet e é um dos principais atletas de jogos online. As primeiras partidas de jogos Free Fire foram realizadas no celular do pai, Jeferson Moreira. Em um vídeo no Instagram, ele também mostra onde eram feitas as primeiras gravações para a plataforma do YouTube. O local era pequeno e tinha apenas uma mesa com computador, uma cadeira e um pano azul pendurado como um pregador de roupas – para servir como chroma key.

Prêmios

Em 2019, o criador de conteúdo foi eleito o MVP, o “Most Valuable Player”, o torneio no Mundial do jogo da Garena e se tornou um dos melhores jogadores de Free Fire do mundo. Além disso, o pro player foi o grande destaque do Prêmio Esports Brasil ao ganhar três troféus: Melhor Atleta Free Fire, Craque da Galera e Atleta do Ano. Antes de se tornar uma sensação do Battle Royale, o cotado para o BBB 21 sonhava em jogar futebol profissional.

Com carisma e sucesso nato, o astro do Free Fire e influencer digital explodiu na internet. Em março de 2019, fazia lives para poucas pessoas e encerrou o mesmo ano com mais de 120 mil espectadores simultâneos no YouTube. Agora, resta aguardar até o dia 25 de janeiro para descobrir se o sucesso no jogo também conquistou o chefão da atração do BBB 21, o Boninho.

Veja também:

BBB 21: Ana Furtado diz que ninguém acertou as celebridades da edição

BBB 21: quais são os 14 famosos especulados para a edição?