BBB 21: Flávia Pavanelli é aposta de internautas para a edição

Há pouco mais de um mês da estreia do BBB 21 um novo nome surgiu nas especulações do elenco de influenciadores da edição: Flávia Pavanelli. O programa da TV Globo deve estrear em janeiro de 2021 e promete fogo no parquinho. em ver quem pode participar.

Flávia Pavanelli no BBB?

Até o momento a produção do BBB 21 não revelou nenhum dos nomes dos influenciadores que formarão o ‘camarote’ da edição. Entretanto, alguns spoilers deram a entender que a busca é por corpos sarados e grande alcance nas redes sociais, e muita gente na web acredita que Flávia Pavanelli se encaixe nessas características.

No Twitter, as especulações são fortes: há quem acredite que o noivado com o empresário Junior Mendonza acabou justamente porque a influenciadora irá participar do BBB 21.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

ainda acho que a flavia pavanelli terminou o namoro pq vai entrar no bbb — paloma (@pqpamz) November 26, 2020

Há pouco tempo Flávia abriu uma caixa de perguntas no Instagram e foi questionada se participaria do reality. A resposta foi bastante vaga, o que deu esperanças aos fãs.

Gente tô vendo muita gente falando vcs acham que a Flávia Pavanelli vai pro BBB ??? Esses dias perguntaram se ela participaria de um reality ela respondeu " 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️" — Heloo 🎙️🍸🥣 (@helosilva1920) November 25, 2020

Perfis de fofoca no Instagram já haviam publicado uma suposta confirmação de que Flávia teria assinado contrato de participação no BBB 21, mas a informação não foi confirmada pela produção do programa e tão pouco pela blogueira.

Nesta quarta (2), o assunto voltou à tona em uma coluna do Yahoo! que afirma ter fontes seguras de que Pavanelli estará na edição.

O que já se sabe sobre o BBB 21?

O BBB 21 tem previsão de estreia em 25 de janeiro de 2021 e vai ter a duração mais longa da história do reality, com 100 dias.

Após afirmar que a edição seria composta apenas por anônimos, o diretor geral do programa Boninho voltou atrás e confirmou que a estratégia de unir influencers e anônimos será mantida. O comando do programa continua com Tiago Leifert.

Já dentre os nomes levantados até o momento para o elenco famoso do BBB 21 estão Kéfera, Gracyanne Barbosa, Mayra Cardi, Ney Lima, Alex Mapeli, Daniel Saboya e, agora, Flávia Pavanelli.

Os influenciadores convidados não receberão cachê pela participação e serão pagos por tempo de permanência na casa, assim como os anônimos.