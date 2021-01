BBB 21: Flávia Pavanelli é confirmada no reality

No próximo final de semana a Globo já começará a confinar os famosos e anônimos que vão participar do BBB 21, que tem estreia marcada para dia 25 de janeiro. Entre os nomes do camarote, está Flávia Pavanelli, atriz de 22 anos, que recentemente esteve no ar na novela As Aventuras de Poliana, do SBT.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, Flávia vai seguir para um pré-confinamento, onde passará por uma avaliação completa da produção do BBB 21. Nas redes sociais, Flávia publicou um vídeo arrumando as malas e tentou despistas os fãs ao posar em Fernando de Noronha.

Flávia Pavanelli em números

A aposta da Globo no currículo de Flávia não é por acaso. A emissora visa promover o BBB 21 tendo em seu elenco nomes que somam números expressivos em suas redes sociais. Só para ilustrar, Pavanelli tem mais de 17,8 milhões de seguidores só no Instagram.

Além disso, a influenciadora digital tem 5,1 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, onde compartilha vídeos de estilo de vida e outros temas atuais. A maioria das produções da famosa costuma obter mais de 300 mil visualizações. Outros passam dos 6 milhões de visualizações.

Carreira

Flávia começou a trabalhar desde criança como modelo e atuando em comerciais de TV. De lá pra cá, a famosa se lançou na internet no Ask.fm (site de perguntas e respostas) onde iniciou sua projeção nacional. Logo em seguida, a estrela se lançou em redes sociais como Facebook, onde tem mais de 547 mil seguidores, e Instagram.

O canal de Flávia Pavanelli no YouTube surgiu em 2013 e hoje é a sua segunda maior fonte de renda e sucesso na internet brasileira. Querendo mais, a estrela iniciou estudos para atuar em novelas e chegou a fazer testes para atuar em Malhação, mas não conseguiu um papel na novela teen da Globo.

Apesar disso, um ano depois, em 2018, Flávia fez teste para atuar em As Aventuras de Poliana, no SBT, e conseguiu o papel de vilã da novela assinada por Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos.

BBB 21 em em meio à pandemia

Assim como A Fazenda 12, o BBB 21 passará por desafios para que possa acontecer sem ser interferido pela Covid-19. Isso porque, o reality show da Globo, que tem direção de Rodrigo Dourado e direção geral de Boninho, vai precisar seguir rigorosos protocolos de segurança para evitar que os participantes sejam contaminados pela doença dentro da casa mais vigiada do Brasil, o que obrigaria o canal a cancelar o programa.

Com isso, a emissora elaborou um plano de segurança em que álcool em gel será disponibilizado em vários pontos estratégicos da casa. Integrantes da produção deverão andar equipados com roupas de proteção, além disso todos os objetos dos cenários de provas e festas serão devidamente higienizados antes e depois do uso.

Os participantes serão confinados em um hotel duas semanas antes da estreia do BBB 21, tempo necessário para uma quarentena, e passarão por exames de Covid-19.