BBB 21: Globo já faturou R$ 529 milhões antes mesmo da estreia

A Globo bateu recorde de faturamento com o Big Brother Brasil antes mesmo da estreia do BBB 21, marcada para acontecer em 25 de janeiro. Até o momento, a emissora faturou R$ 529 milhões com cotas de patrocínio. A última vendida em dezembro, por exemplo, saiu por R$ 59 milhões.

Patrocinadores do BBB 21

A emissora carioca apresentou o BBB 21 para o mercado publicitário ofertando sete cotas master de patrocínio, mas devido ao sucesso comercial, disponibilizou mais uma que acabou sendo vendida rapidamente.

Diferente de edições anteriores, a Globo separou as cotas por categorias como as Big (que custam R$ 78 milhões) e Anjo (que custam R$ 59 milhões cada). Além das cotas principais, a emissora disponibilizou as secundárias que foram nomeadas de Almoço do Anjo e Mercado do BBB 21 (ambas por R$ 18 milhões) e as cotas de participação por R$ 4 milhões cada (essas cotas, em especial, darão 30 segundos nos intervalos comerciais para as marcas).

Nas cotas master, as marcas que as adquiriram vão aparecer em todos os conteúdos envolvendo o BBB 21 na Globo e no Grupo Globo. Por exemplo, na TV aberta e na TV Paga (Multishow) e no digital como aplicativo e sites.

McDonald’s no BBB

Segundo o site Meio & Mensagem, o McDonald’s adquiriu uma das cotas do BBB 21 e terá destaque ao longo da atração da Globo. Outras marcas que desembolsaram e vão aparecer com frequência no reality show são Americanas, PicPay, Avon, C&A, Amstel e Seara.

As marcas que adquiriram as cotas principais, as mais caras, terão suas marcas atreladas diretamente aos participantes famosos que vão participar do BBB 21. Isso porque, algumas provas e ações comerciais serão temáticas e inspiradas em produtos dessas marcas.

As provas foram criadas pelo diretor-geral Boninho junto à marcas que sugeriram produtos para serem veiculados na atração que será comandada por Tiago Leifert, assim como nos quatro anos anteriores quando assumiu o comando da atração em substituição a Pedro Bial.