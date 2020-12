BBB 21: quatro spoilers que Boninho já deu sobre a edição

A produção do BBB 21 se esforça arduamente para manter as principais informações da temporada guardadas a sete chaves. Mas o diretor do programa, Boninho, tem feito a alegria dos fãs e soltado alguns spoilers sobre o que esperar da edição.

Há pouco mais de um mês da estreia do BBB 21, o DCI reuniu quatro spoilers que o diretor já deixou escapar nas redes sociais.

Boninho descarta participação de Luana Piovani e Andressa Urach

Em novembro, através de uma publicação no Instagram, o diretor descartou os rumores de que Luana Piovani e Andressa Urach poderiam ser opções para o ‘camarote’ do BBB 21. Além das duas, Boninho também incluiu outros nomes que faziam referência a pedidos do público, como Luiza Ambiel.

Ele fez questão de ressaltar que nenhum dos palpites vazados até aquele momento havia chegado perto de adivinhar quais seriam os participantes do BBB 21 convidados por ele, e provocou dizendo que o jogo estava só começando.

“Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todos as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. Kkk o jogo só começou. #bbb21 @bbb @redeglobo #redebbb #reality”, escreveu.

BBB 21 terá 18 participantes

A publicação gerou rebuliço nas redes sociais, e além de atrair muitos pretendentes a futuros brothers do BBB 21, também gerou uma onda de perguntas ao diretor. Uma delas, a respeito do número de participantes, foi respondida por ele.

“Quantos participantes na próxima edição?”, perguntou uma seguidora. “Estou pensando em 18”, rebateu. Muitos aproveitaram a brecha para dar seu pitaco e pedir, por exemplo, uma edição com 24 participantes.

Diretor desmente mais boatos de possíveis participantes

Já no começo de dezembro, na contagem regressiva para o início do BBB 21, alguns jornais e colunas apontaram as gêmeas do nado sincronizado, Bia e Bianca, e a atriz Roberta Rodrigues como escolhidas do diretor.

Mais uma vez, Boninho usou do tom de deboche para desmentir a fofoca em sua página do Instagram. “Nem gêmeas, nem atriz do vidigal!! Esse capacete é “massa”!!!🤷‍♂️😊 #redebbb @bbb”, escreveu.

A legenda da foto, no entanto, abriu brecha para que alguns seguidores iniciassem um novo boato: o que Matheus Mazzafera faria parte da edição.

Eri Johnson foi convidado por Boninho para o BBB 21?

Novamente um possível spoiler sobre o BBB 21 foi deixado pelo diretor no comentário de uma foto. Na publicação em que desmentiu a participação das gêmeas, o ator Eri Johson acabou deixando um comentário que causou alvoroço nos fãs.

Em resposta a um simples emoji do ator, Boninho deu início às suspeitas. Ele escreveu: “Só depende de você!”.