BBB 21: relembre as maiores provas de resistência do reality

Se tem algo que agita qualquer edição do Big Brother Brasil é uma boa (e longa) prova de resistência. Apesar de a direção do programa ter declarado que não pensa em incluir tantas provas do tipo no BBB 21, o público fica na expectativa de que pelo menos uma vez os brothers tenham essa experiência peculiar.

1º lugar: Ana Clara e Kaysar (BBB 18)

A maior prova de resistência de todas as edições do Big Brother Brasil teve como protagonistas Ana Clara e Kaysar.

Os brothers resistiram quase 43 horas em pé em uma plataforma giratória, presos por um cinto de segurança.

A prova ‘Giro Maluco Fiat’ garantia imunidade e o quarto lugar no jogo, e o vencedor também levava pra casa um Fiat Cronos.

Mas se você pensa que os brothers desistiram está muito enganado: a prova foi encerrada pela produção do programa pensando na saúde de Ana e Kaysar e foi declarado empate entre os dois.

Os participantes do BBB 21 vão ter que lutar pra quebrar esse recorde.

2º lugar: Kelly (BBB 12)

Na 12ª edição do BBB, a prova mais longe de resistência teve como ganhadora Kelly, que aguentou mais de 29 horas e 57 minutos horas dentro de um carro junto com Jakeline.

As duas disputavam a liderança e estavam sem dormir, comer ou fazer outras necessidades. O fim da prova foi marcado por muito choro e apoio entre as duas.

3º lugar: Kaysar (de novo!)

Por poucos minutos a menos do que a segunda colocada desse ranking, Kaysar aparece mais uma vez na lista, tendo ficado por 29 horas e 48 minutos em uma prova que também era patrocinada pela Fiat.

O intuito da prova era que os brothers colocassem e tirassem itens de dentro do porta-malas dos carros em um tempo pré-determinado.

Kaysar competiu pelo primeiro lugar com Jéssica, que se descuidou em uma das etapas da prova e não apertou um botão obrigatório.

O que se sabe sobre o BBB 21?

Por enquanto, a produção do programa deu poucas pistas sobre as dinâmicas do BBB 21.

Boninho tem dado alguns spoilers nas redes sociais: já confirmou o repeteco dos grupos ‘pipoca’ e ‘camarote’, com anônimos e famosos; disse que pensa em 18 participantes e que alguns dos famosos que o público pedia estão fora de cogitação.

Enquanto o BBB 21 não chega, é hora de relembrar quais foram as três provas de resistência mais longas do reality.