BBB 21: relembre as reviravoltas do Quarto Branco nas edições

Não foram necessários muitos dias de confinamento do BBB 20 até que os espectadores do reality começaram a suplicar pelo famoso Quarto Branco.

A vigésima edição do Big Brother Brasil estava bombando, com recordes em paredões que vão ficar para a história. Os internautas e a produção do programa sabiam que para tornar a edição memorável, precisavam adicionar o tempero que deu o que falar nos programas anteriores.

O Quarto Branco foi utilizado quatro vezes desde o começo do reality. A seguir, confira o surgimento e como este desafio movimentou – e muito – as edições em que marcou presença.

BBB 9 – Ralf, Leo e Newton

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Oficialmente, a novidade do Quarto Branco foi apresentada ao público no BBB9, no programa que foi ao ar no dia 30 de janeiro de 2009. O gaúcho Newton atendeu ao Big Fone e foi avisado que deveria escolher mais duas pessoas para cumprirem, ao seu lado, um castigo até então desconhecido pelos brothers.

Newton indicou Ralf e Leo e os três foram direcionados até o Quarto Branco. O apresentador Pedro Bial explicou que os brothers teriam água e comida disponíveis, usariam macacões brancos e deveriam ficar por lá até o máximo possível.

Para sair do cômodo, havia duas opções. A primeira exigia que quem desejasse sair do castigo deveria apertar o famoso botão vermelho do centro do quarto. Os parceiros do “confinamento dentro do confinamento” também estariam livres. A consequência para quem apertasse o botão, no entanto, era sair não apenas do quarto, mas também estaria automaticamente eliminado do programa.

A segunda opção era esperar até a noite de terça-feira. Se o brother Alexandre, indicado pelos três ao Paredão, fosse eliminado, eles estariam salvos do quarto. Porém, no segundo dia, Leo não aguentou a pressão e deu adeus à casa do BBB9.

BBB9 – Francine, Flávio e Priscila

Para os amantes do Quarto Branco, o BBB 9 foi um prato cheio: o castigo veio em dose dupla. Francine Piaia, Flávio e Priscila Pires também embarcaram no desafio, já quase no fim do programa.

Francine atendeu ao Big Fone e precisou indicar os outros dois participantes. Mas, desta vez, com outra regra: quem apertasse o botão vermelho estaria automaticamente no paredão daquela semana.

Todos conseguiram chegar até o final, mas ainda assim não conseguiram se safar. Flávio e Priscila acabaram no paredão após a decisão do líder, que foi definida enquanto eles ainda estavam no Quarto Branco.

BBB 10 – Angélica, Cacau e Serginho

Na décima edição, a mesma receita previa o desafio: o Big Fone tocou, Angélica atendeu e teve de indicar outros dois colegas para o Quarto Branco. A sister escolheu Cacau e Serginho.

Os três participantes ficariam confinados no novo espaço até domingo e um deles seria imunizado pelo público. Os outros dois seriam votados pela casa e o mais votado iria para o paredão.

O trio resistiu até o final do desafio. O público votaria em um dos três para ficar imune durante a formação do paredão. Serginho ficou imune. Angélica disputou o paredão e foi eliminada.

BBB 20 – Felipe Prior, Manu Gavassi e Gizelly Bicalho

Depois de uma pausa de dez anos do quarto mais famoso do BBB, o desafio deu as caras novamente na vigésima edição do programa. Os escolhidos foram indicados por Ivy Moraes, que havia ganhado a Prova do Anjo – o Quarto Branco foi um upgrade no semanal Castigo do Monstro, neste caso.

Ivy decidiu que Felipe Prior seria o castigado, que levou para sua companhia na solitária Manu Gavassi e Gizelly Bicalho. As regras do Quarto Branco do BBB 20, no entanto, foram menos severas. Os três deveriam ficar no quarto até domingo, quando seriam liberados.

Caso alguém apertasse o botão, estaria automaticamente no paredão. Se ninguém apertasse, os três iriam para a berlinda. O problema é que Tiago Leifert havia revelado para os brothers que a pessoa que apertasse o botão não sairia do programa, o que tirou a intimidação dos confinados de aceitar o desafio – principalmente da cantora Manu Gavassi.

Poucas horas após o início do castigo, Manu apertou o botão e foi mandada direto para o paredão. Gizelly e Prior não estavam no paredão da semana pelo Quarto, mas também não estavam imunes a possíveis indicações da casa e do líder.

Alguns internautas ficaram decepcionados com a dinâmica do Quarto Branco da vigésima edição, já que nos quartos anteriores, as consequências para os confinados eram mais severas – podendo gerar até uma eliminação. Confira:

Estão comentando que a dinâmica do quarto branco foi ruim e não gerou pânico entre. E vamos de concordar #BBB20 pic.twitter.com/ymCw5IK4VY — Estero (@VeroFratello) March 7, 2020

a dinâmica desse quarto branco foi tão ruim que nem eles tão acreditando os caras tão criando mil teorias do que vai acontecer achando que a globo não seria tão burra — Berriel, V. (@berriel) March 7, 2020

QUARTO BRANCO, o maior terror… do Boninho manu entendeu que não faria diferença se ela comtinuasse lá ou não, pq já estaria no paredão de todo jeito… foi aí que ela deu fim ao quarto branco antes mesmo de 24h de duração do mesmo pic.twitter.com/QUmcvI4qGz — gustavo (@gandredes) April 16, 2020

Mas, agora a pergunta que fica é: será que poderemos esperar o famoso Quarto Branco no BBB 21?