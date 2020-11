BBB 21: relembre os paredões mais disputados de todas as edições

A edição 2020 do Big Brother Brasil já é considerada uma das maiores pelo público e até pela produção do programa. Isso porque, além da novidade da disputa entre anônimos e famosos, um paredão triplo bateu o recorde em número de votos em todas as edições. Na expectativa pelo BBB 21, o DCI relembra outras berlindas disputadíssimas na história do reality.

Max, Priscila e Francine na final do BBB 9

Em 2009 a grande final do BBB foi disputada por Maximiliano Porto, Priscila Pires e Francine Piaia.

O artista plástico levou a melhor e faturou o prêmio de R$1 milhão, mas foi por muito pouco: a diferença entre ele e Priscila, que ficou em 2º lugar, foi de 0,24 ponto percentual.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Max recebeu 34,85% dos votos e Priscila, 34,61%. Francine, em 3º lugar, também não ficou muito atrás e recebeu 30,54% dos votos do público.

Essa foi a final mais acirrada da história do programa. A depender da popularidade dos competidores do BBB 21, será difícil ultrapassar esse recorde.

Diferença de 0,3 ponto deu prêmio a Rafinha em 2008

Outra edição com uma final bastante acirrada foi em 2008, quando o músico Rafinha Ribeiro se consagrou campeão do programa com 50,15% dos votos contra Gyselle Soares.

Em um primeiro momento, a produção do BBB constatou empate entre os dois competidores e adiou o fim da votação em um minuto para desempate.

A final bateu o recorde de votação do programa até aquele momento, com 75 milhões de votos. Por fim, com uma diferença de apenas 0,3 ponto percentual, o campineiro levou pra casa o prêmio de R$1 milhão.

O recorde, entretanto, já foi quebrado outras vezes e pode ser novamente no BBB 21.

Campeão do BBB 15 escapou da eliminação por 0,44%

Antes de se consagrar o grande campeão do BBB 15, o estudante de direito Cézar Lima enfrentou um paredão bastante disputado com a pernambucana Mariza Moreira, já na reta final do programa.

Mas o público escolheu mantê-lo na disputa e com uma diferença de 0,44%, Cézar continuou no programa, chegando até a vitória na grande final.

No placar final, ele recebeu 49,78% dos votos contra 50,22% da professora de artes, que foi eliminada.

20ª edição teve recorde de votação simultânea e de número de votos

O BBB 20 não ganhou o título de maior edição do reality à toa: além dos picos de audiência e engajamento nas redes sociais, a temporada também atingiu dois recordes impressionantes.

O primeiro deles foi durante o paredão disputado por Pyong Lee, Babu Santana e Rafa Kalliman. O hipnólogo foi eliminado com 52,7% dos votos, e o programa bateu seu record de votos simultâneos: foram mais de 1.479.000 votos por minuto.

Já a eliminação de Felipe Prior foi o paredão da história do BBB que mais recebeu votos até o momento, contabilizando mais de 1,5 bilhão de votos!

O arquiteto disputou a permanência na casa com Manu Gavassi e Mari Gonzalez e recebeu 56,7% dos votos.

Você acha que o BBB 21 tem potencial para quebrar esses recordes?!

O que já foi divulgado sobre o BBB 21?

Até o momento a produção do BBB 21 não fez grandes revelações a respeito das dinâmicas do jogo e tampouco dos participantes, que permanecem guardados a sete chaves.

O diretor geral do programa, Boninho, usou as redes sociais em algumas ocasiões para disparar alguns spoilers: