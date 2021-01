BBB 21: saiba quem é a ‘gamer’ cotada para a nova edição

Em busca de agradar o público jovem e fortalecer o time camarote, a Globo sondou a gamer Thaiga para o camarote do BBB 21. Segundo Léo Dias, a jovem, de 25 anos, é uma das apostas de Boninho para o BBB21.

Quem é Thaiga?

Bianca Lula, a Thaiga, chama atenção por seus seguidores nas redes sociais e pode estar no BBB 21 . Apenas no Instagram, ela é dona de um perfil com 3,3 milhão de seguidores. Além disso, ela se define como apresentadora, streaming e influencer da Loud, empresa que gerencia outros influencers.

Sucesso também no Youtube, ela coleciona 1 milhão de inscritos no canal ‘Loud Thaiga’. Por lá, ela conquista milhões de visualizações em vídeos jogando, com amigos e temas do dia a dia.

Gerando desconfiança, ela postou uma foto em que parecia estar em um hotel. Antes do BBB 21 começar, assim como nas outras edições, os brothers ficam isolados em um hotel dias antes do reality começar. Com a covid-19, os protocolos permanecem para garantir a segurança dos participantes do BBB21.

Thaiga já participou do Zero 1, apresentado por Tiago Leifert

Outra ‘pista’ que pode indicar a aplicação de Thaiga no reality da Globo, é o fato dela já ter participado do programa Zero 1, que conta com a apresentação de Tiago Leifert, que atualmente é o apresentador do Big Brother, e que continua no BBB 21.

Além disso, Thaiga é seguida pelo apresentador no Instagram. Ou seja: Ela tem certa aproximação com a emissora, e pode estar no BBB 21. Será?

Quem está confirmado no BBB 21?

Apenas nesta semana mais dois novos nomes surgiram. Também de acordo com a coluna do Léo Dias, no Metrópolis, Fiuk, de 30 anos, e o cantor Gustavo Mioto, de 23, podem compor o time de homens do time ‘camarote’ do BBB 21 .

De acordo com o jornalista, Gustavo já estaria contratado para outros trabalhos após o BBB 21 . Já Fiuk, ganharia mais destaque na emissora e na mídia, já que não aparece em novelas desde A Força do Querer [2017].

Vale lembrar que o programa tem o início marcado para o dia 25 de janeiro. Além disso, o Instagram oficial do BBB promete novidades para o dia 8 deste mês.

Diferente das outras edições, o BBB 21 contará com 100 episódios, além de ter a data para grande final marcada para o dia 4 de maio, revelando o grande vencedor ou vencedora do programa.