BBB 21: Saiba quem pode estar casa, que terá anônimos e famosos

O fim de semana foi agitado para quem espera por notícias sobre o elenco do BBB 21. O colunista Léo Dias deu muitos spoilers sobre possíveis participantes, incluindo dois atores da Globo e uma influenciadora digital: Marcello Melo Jr., Leo Jaime e Laura Fernandez.

Quem são os famosos que estarão no BBB 21?

Apesar de a Rede Globo ainda não ter confirmado nenhum dos nomes divulgados, as apostar do colunista sobre o elenco do BBB 21 têm dado o que falar na web. No sábado (12), Léo Dias apontou Carla Diaz e Rafael Infante como nomes confirmados.

No domingo o nome da tiktoker Camilla de Lucas entrou para a lista de confirmados para o BBB 21, e em seguida, Marcello Melo Jr., Leo Jaime e Lauda Fernandes.

Marcello, além de ter atuado em novelas da emissora, também participou de outros dois realities da Globo: o Popstar em 2017, e a Dança dos Famosos em 2015, quando foi o grande vencedor da temporada.

Leo Jaime também esteve na competição, no ano de 2018, e levou o prêmio pra casa. Além dos dois, outro ator que passou pelo quadro do Domingão do Faustão e é cotado para o BBB 21 é Felipe Titto, que recusou o convite para a edição de 2020 do Big Brother.

Quem é Laura Fernandez?

O terceiro nome da lista divulgada de possíveis participantes do BBB 21 por Leo Dias na tarde de domingo é a modelo Laura Fernandez. Laura tem apenas 22 anos e já desfilou para grandes marcas como Gucci e Dolce Gabbana, além de ilustrar editoriais da Vogue.

No Instagram, Laura acumula está prestes a bater a marca de 300 mil seguidores. A modelo tem um engajamento forte – um dos requisitos para integrar o grupo ‘camarote’ do BBB 21 – e também usa a plataforma para trabalhos de publicidade.

O que já sabemos sobre o BBB 21

O BBB 21 tem estreia prevista para 25 de janeiro do próximo ano. De acordo com o que foi divulgado pela emissora em eventos ao mercado da publicidade, a dinâmica de dividir a casa entre famosos e anônimos será mantida.

Boninho já divulgou alguns spoilers da edição em seu Instagram, dentre eles, a possibilidade de que a edição tenha 18 participantes. Tiago Leifert segue comandando o programa ao vivo.