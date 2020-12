BBB 21: Tiago Leifert faz revelação sobre escolha dos participantes

Há um mês da estreia do BBB 21, o apresentador do reality Tiago Leifert revelou ao programa Mais Você que o elenco da edição está em aberto e que os nomes confirmados ainda não foram divulgados.

Tiago Leifert fala sobre elenco do BBB 21

Apesar de tantos rumores e supostas confirmações divulgadas sobre o elenco do BBB 21, o apresentador garantiu que os trabalhos de seleção ainda estão acontecendo e que muitas surpresas ainda podem acontecer até a estreia.

Tiago falou ainda que por se tratar de um programa que lida diretamente com pessoas, tudo pode mudar a qualquer momento por questões que fogem do controle da produção, como por exemplo, a desistência de algum dos escolhidos.

“A casa está bem encaminhada. O elenco… muita coisa pode acontecer até a estreia do programa e a gente está sempre aberto. O BBB 21 é um programa muito orgânico. Por ser feito por humanos, é muito dinâmico. Se uma pessoa desiste no hotel ou um mês antes, temos que trocar. Não dá para cravar”, disse à Ana Maria.

Apresentador revela data em que nomes serão divulgados

Durante a entrevista, Tiago Leifert acabou dando mais um spoiler sobre o BBB 21 que ainda não havia sido divulgado: a data em que os nomes dos participantes selecionados começarão a ser divulgados.

Ao dizer que só cravaria oficialmente os participantes do BBB 21 confirmados quando as chamadas começassem a ir ao ar durante a programação da Rede Globo, o apresentador deixou escapar uma suposta data: entre os dias 18 e 21 de janeiro.

Com isso, o melhor é segurar mais um pouco a ansiedade e aguardar até a segunda quinzena de janeiro para saber, oficialmente, quem serão os participantes do BBB 21. Vale lembrar que a estreia do programa está marcada para o dia 25 de janeiro, com elenco dividido entre famosos e anônimos.