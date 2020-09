BBB 21: o que já sabemos sobre a próxima edição do reality

O Big Brother Brasil 21 já começou a sair do papel. Isso porque, a produção do reality show segue em peso buscando os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil. Milhares de pessoas se inscreveram por meio de formulário disponibilizado no site do BBB 21. No entanto, apenas 90 mil passarão por uma rigorosa ‘peneira’ que irá definir os participantes da edição.

Primeiramente, devido a pandemia de Covid-19 no Brasil, a Globo fez modificações significativas para buscar o elenco de sua atração. O objetivo da emissora é evitar aglomeração de pessoas em hotéis, onde normalmente são feitas a seleção dos participantes.

Sem celebridades ou influencers

Diferente de todo ano, a produção do programa não irá às principais capitais do país para escolher os novos brothers. De acordo com Boninho, diretor de realitys show, as seletivas serão feitas totalmente de forma virtual, segundo recomendações das autoridades de saúde. Outra mudança é a dispensa dos olheiros. Só terá chance de entrar na casa quem se inscreveu e passou por todo o processo de seleção.

O que já sabemos sobre o BBB 21?

Ao contrário do que se especulava, o BBB 21 não terá famosos em seu elenco, assim como foi o BBB 20. A direção da emissora decidiu retornar à formula original e promete inúmeras surpresas, a começar, pela estrutura do programa, que deverá ser maior que nas temporadas anteriores.

Nos corredores da Globo há quem aposte que a casa do programa será a grande surpresa da vez. Aliás, o imóvel já começou a ser construído dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. As equipes estão trabalhando devidamente equipadas, seguindo os protocolos de segurança contra o novo coronavírus.

As tradicionais provas de resistências que chegam a durar dias, não terão vez na nova temporada. A ideia de Boninho é apostar em desafios que comecem e terminem no mesmo episódio ou que durem no máximo uma madrugada inteira.

Ao propósito, as festas temáticas continuarão dando às caras na atração. Em virtude de todo sucesso, os lideres poderão escolher o tema de uma das festas da semana. Além disso, a interação com o público será uma marca na temporada, mas ainda não há detalhes de como tudo será colocado em prática.

A apresentação do reality show continuará no comando de Tiago Leifert, que está presente desde 2017 após a saída de Pedro Bial. A décima primeira temporada do Big Brother Brasil tem estreia prevista para janeiro. Sua duração, no entanto, ainda é um mistério para o público. A direção continuará com Rodrigo Dourado, assim como nos anos anteriores.

Sucesso do Big Brother Brasil 20

A edição de 2020 do confinamento global foi sucesso absoluto, terminando com 26 pontos de média geral de audiência, a maior desde 2010. Em sua formula, trouxe um elenco de 20 participantes, sendo metade anônimo e famosos. Entre eles, Manu Gavassi, Babu Santana e Rafa Kalimann.

Além disso, a edição contou com a volta da tradicional Casa de Vidro em que o público colocou na casa dois novos participantes. O temido Quarto Branco (dinâmica em que participantes ficam presos em um cômodo sem decoração por dias até que um aperte o botão) também esteve de volta.

O programa também entrou para o Guinness World Records por conta do paredão de mais de 1 bilhão de votos que teve como protagonistas Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez. No desfecho final, a médica Thelma Assis saiu como a grande vencedora de R$ 1,5 milhão.