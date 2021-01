BBB 21: veja quais famosos recusaram convite da Globo

O cantor sertanejo Gustavo Mioto, de 23 anos, era um dos nomes especulados para entrar no BBB 21. Em seu Instagram, na segunda-feira (04), ele revelou que negou o convite. Mas além do artista, alguns outros famosos recusaram participar do reality da Globo. Saiba quem são!

Gustavo Mioto no BBB 21?

Depois da repercussão e especulação, Mioto decidiu falar sobre o BBB 21. “Galera realmente rolou a conversa. Primeiramente me sinto lisonjeado por ter sido cotado para algo dessa magnitude. Porém, a gente acabou de assinar com a gravadora que é a maior do mundo e eu tenho muitos projetos esse ano. São três ou quatro discos para fazer, projetos internacionais, então realmente iria ficar inviável neste ano participar de algo assim”, afirmou ele.

“Porém fiquei muito feliz com toda a repercussão e toda

com todo o carinho que a galera me deu, por dizer que iria torcer e tudo mais. Quem sabe um dia, porém não vai ser dessa vez. Vou me sentir muito honrado de estar cantando pra galera que vai estar lá confinada, porém não vou estar lá”, completou, e mandou um recado para Boninho: “Só quero estar presente em todas as sofrências de festas da casa!”.

PK dispensou o BBB 21

O cantor de rap, de 23 anos, revelou ao Pop Online que foi convidado para o time ‘camarote’ do BBB 21, mas teve que negar.

“No momento eu não me vejo participando de reality. Estou trabalhando muito nas minhas composições, e estou focado em meus álbuns para o ano de 2021, mas fiquei muito feliz em ter recebido o convite”, argumentou ele.

Kelly Key

Após ser questionada pelos fãs, Kelly Key confirmou que foi convidada para o BBB 20, e até mesmo para A Fazenda, mas disse que não participaria. “Fui convidada para o ‘BBB’ e também para ‘A Fazenda’… Mas isso não é para mim. Mesmo”, explicou. Como não aceitou a primeira vez, muito provavelmente a famosa não estará no BBB 21.

Pedro Scooby – BBB 21

Já imaginou Pedro Scooby no BBB 20? O surfista chegou a ser convidado, mas rejeitou participar da edição histórica do programa. “Hoje em dia, acredito que não tenha muito a ver comigo”, disse ao programa Tô na Pan. Segundo o ex de Luana Piovani, ele chegou a ser chamado para A Fazenda, mas negou também.

Mariano no BBB

Antes de ‘A Fazenda’, o cantor da dupla Munhoz e Mariano, disse que foi cotado para o BBB 20, mas por causa dos shows que tinha antes da pandemia, ele desistiu. “Não tinha como eu largar o frango na mão, não tinha pandemia, não tinha nada, aí eu falei ‘Não dá pra eu aceitar não’, mas daí acabou vindo a pandemia e me obrigou a ficar em casa”, revelou.

Eri Johnson

Chamado para o BBB 20, o ator recusou a proposta, pois iria para o cruzeiro de Roberto Carlos em Fevereiro.

“Falei que não ia por vários motivos. Nada contra o programa. Acho que o artista não pode falar ‘não’ para o que é um grande sucesso, mas como eu entraria num confinamento em janeiro sendo que em fevereiro teria o projeto Emoções?”, disse para a RedeTV!.

Felipe Castanhari

O youtuber negou entrar no BBB 20. Segundo ele, sentiu receio de ser conhecido pelo estigma de ‘ex-BBB’, além de estar com a agenda cheia. “Eu fui convidado me ligaram da Globo. Mas eu não aceitei. Falei que não porque eu não tenho condição nenhuma de ficar confinado numa casa durante meses. Tenho tanto projeto acontecendo, tanta coisa na minha vida, que não daria pra ficar isolado”, explicou.

Carlinhos Maia

Assim como Castanhari, o humorista disse que não se vê em um confinamento como o BBB 21. “Fui chamado, sim. Fico muito feliz, honrado e grato, eu adoro assistir ao reality, mas eu não vou. Porque eu não me vejo trancado, sou uma pessoa muito chata, sou ancião aqui da Internet. Nem sei como vocês me aturam”, disse a RedeTV!.

Thaynara OG no Big Brother Brasil?

A influencer precisou negar o convite para o BBB 21 por causa da agenda de trabalhos cheia. “Vocês acreditam que em agosto eles me chamaram? Só que no período do programa eu já tinha algumas coisas que eu tinha marcado e não tinha como voltar atrás. Eu não sei se teria coragem, sabe?!”, disse ela, que inclusive, é ex-namorada de Gustavo Mioto.