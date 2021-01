BBB: fãs poderão assistir edições passadas no Globoplay

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Globo segue apresentando o BBB 21 como a maior temporada de todos os tempos em seus intervalos comerciais. No que depender da emissora, novidades não vão faltar. Isso porque, o canal já trabalha para disponibilizar todas temporadas antigas do reality show no Globoplay.

BBB 21: Globo já faturou R$ 529 milhões antes mesmo da estreia

A novidade foi revelada por José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, que é diretor-geral do reality do BBB 21. A mente brilhante por trás do Big Brother Brasil respondeu a um fã, que o questionou sobre o fato de as temporadas antigas não estarem disponível para o público do BBB 21 maratonar. “Eles vão tentar”, garantiu.

A princípio, a ideia da Globo é apostar em temporadas mais recentes que ainda estão na memória do público. Mas tudo, é claro, depende de uma estratégia da direção do Globoplay, que é o serviço de streaming da emissora carioca.

BBB 21 nos EUA

Percebendo o engajamento do formato em outros países através das redes sociais, a Globo resolveu disponibilizar o BBB 21 para assinantes do Globoplay nos Estados Unidos. Ao todo, serão disponibilizadas 11 câmeras, o que inclui a do confessionário e a principal que é em alta qualidade de imagem e som 24 horas por dia.

Quem estiver fora do Brasil terá que desembolsar US$ 13.99 para poder assistir ao pay-per-view do BBB 21 através do Globoplay. O valor pode ser pago através do cartão de crédito internacional.

Em tempo, os participantes do BBB 21 já estão vivendo um pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro desde o domingo (03). Todos passaram por um teste de Covid-19 antes de serem colocados em quartos separados e assim que cumprirem a quarentena terão que fazer um novo teste antes de serem finalmente confinados na casa mais vigiada do Brasil, que fica localizada nos Estúdios Globo.

Especialmente este ano, Tiago Leifert vai comandar a atração que em 2020 bateu recorde de audiência, repercussão e faturamento ao confinar famosos e anônimos.

