BBB21: Boninho entrega malas dos participantes em hotel

Boninho mostrou nas redes sociais que o domingo (24) não é de folga para ele. Isso porque, a produção do BBB21 está a todo vapor para a grande estreia nesta segunda-feira (25) logo após a novela A Força do Querer. O diretor-geral do reality show esteve em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para entregar as malas dos selecionados que ainda estão em pré-confinamento.

Quando os participantes vão entrar na casa do BBB21?

Neste domingo (24), Boninho esteve no hotel em que os participantes do BBB21 estão cumprindo o pré-confinamento para anunciar que nesta segunda-feira (25) acontecerá a estreia do reality show. Com isso, logo pela manhã todo o elenco deve deixar o hotel em carros separados e só vão descobrir quem serão seus adversários quando já estiverem na casa mais vigiada do Brasil.

O diretor-geral do BBB21 gravou um vídeo em que surge ao lado das malas de todos os participantes. “Malas prontas e nosso último contato com eles. Amanhã eles chegam na nave” avisou Boninho nas redes sociais.

Boninho participa até da entrega das malas dos participantes. Último contato do diretor com eles! Vai começaaaaaar! #BBB21 pic.twitter.com/S0T9005saa — DANTAS #BBB21 24h (@Dantinhas) January 24, 2021

Votação para imunidade

Os participantes do BBB21 não sabem, mas o jogo já começou para o público do reality show. Na última terça-feira (19) quando foi divulgada a lista oficial nas chamadas na programação da Globo, Tiago Leifert anunciou o início de uma votação em que seis competidores, sendo três do camarote (famosos) e três da pipoca (anônimos), vão ganhar imunidade. Os mais votados terão além da imunidade o dever de indicar um concorrente ao primeiro paredão. A decisão deve ser tomada em consenso.

“Vai lá no Gshow.com/bbb e vote em quem você mais gostou do nosso elenco. Os três mais bem votados da Pipoca e os três mais bem votados do Camarote ganham imunidade na primeira semana, e depois os seis – em consenso – vão poder indicar alguém ao paredão. São dois superpoderes, que vocês estão distribuindo.”, disse Leifert na chamada.

A votação está aberta no site oficial do BBB21 até o início do Fantástico de hoje. O público vai descobrir o resultado na revista eletrônica, mas os participantes ainda não terão noção de que seis deles já estarão imunizados.

Participantes do reality

Camarote (famosos) tem 10 participantes:

A cantora Karol Conká;

A atriz Carla Diaz;

A influenciadora Camilla de Lucas;

O ator e cantor Fiuk;

A cantora Pocah;

A atriz e youtuber Viih Tube;

O cantor e Rapper Projota

O comediante e influncer Nego Di;

O ator Lucas Pentado;

O cantor sertanejo e ex-marido de Rafa Kalimann Rodolffo;

Pipoca (anônimos) mais dez participantes do BBB21

O instrutor de crossfit Arthur Piccoli;

O fazendeiro Carlos Farah;

O professor de geografia João Luiz Pedrosa;

O modelo e educador físico Arcrebiano;

A advogada e maquiadora Juliette Feire;

A modelo Kerline Cardoso;

A psicóloga e DJ Lumena;

Gilberto Júnior, doutorando em Economia;

Thaís, cirurgiã-dentista;

Sarah Barbosa, consultora de marketing digital.

