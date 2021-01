BBB21: entenda porque Fiuk deu cobra para Kerline no queridômetro

O Queridômetro fez a sua estreia no BBB21 nesta quarta-feira (27). Os brothers e sisters foram chamados ao confessionário por vez e distribuíram emojis aos colegas de confinamento. No entanto, Kerline acabou recebendo um emoji de cobra e se mostrou chateada por começar a temporada sendo ‘odiada’ por alguém. Fiuk assumiu aos colegas ser o autor do primeiro climão do Queridômetro. Entenda toda a polêmica do emoji de cobra dado por Fiuk para Kerline.

Por que Fiuk deu emoji de cobra para Kerline no BBB21?

Logo pela manhã desta quarta-feira (27), Kerline observou Fiuk arrumando o cabelo no camarim do BBB21 próximo ao banheiro e disse que ele estava demorando mais que o normal. O comentário não pegou nada bem e o filho de Fábio Jr. revolveu demonstrar incomodo com a observação da concorrente no confessionário.

Ao distribuir emojis aos colegas de confinamento, Fiuk deu uma figurinha de cobra para Kerline. Após todos os brothers e sisters terem participado do Queridômetro, a produção exibiu os emojis no telão em que normalmente Tiago Leifert aparece para falar com os participantes. Não deu em outra e a pergunta entre todos os participantes do BBB21 era: quem deu o emoji de cobra para Kerline?

Na área externa, Fiuk confessou para Caio, Sarah e Rodolffo que deu o emoji após Kerline ter dado a entender que ele seria um ‘artistinha que passa horas no camarim’.

O que Fiuk disse sobre Kerline