BBB21: Globo vai tocar o Big Fone no sábado (30)

Os participantes do BBB21 vão ter uma surpresa no próximo sábado (30) que pode movimentar o jogo. A Globo confirmou nesta quarta-feira (27), que o famoso Big Fone, vai tocar no fim de semana no mesmo horário da final da Libertadores da Américam, no SBT.

Quando o Big Fone do BBB21 vai tocar?

O Big Fone é um dos elementos do jogo em que tudo pode mudar no BBB21. Dependendo da ligação, os brothers podem ficar imunes e indicar alguém ao paredão, por exemplo.

Segundo a reportagem do UOL, os brothers do BBB21 vão receber o telefonema no horário do Calderão do Huck, programa de Luciano Huck, que começa às 16 h. Inclusive, a emissora espera chegar a uma boa audiência ao competir com a final da Libertadores no SBT. De acordo com o site, o aparelho vai ser atendido ao vivo.

A emissora de Silvio Santos deseja superar os 20 pontos de Ibope que aconteceu na Grande São Paulo, no jogo entre Palmeiras 0 x 2 River Plate. A final inicia às 16:50 e com precisão para terminar às 19. Na sequência, se inicia o “SBT Brasil”, com a cobertura da disputa que vai acontecer no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na chamada em que a Globo falou sobre o programa, Tiago Leifert avisou que os brothers teriam um “big surpresa”, e ao fundo colocaram o som do Big Fone do BBB21.

Saiba como enviar mensagem para o CAT do BBB

o CAT BBB, apresentado por Rafael Portugal, voltou nesta edição depois do grande sucesso da edição passada. Para participar do programa é preciso ter conta nas primeiras redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter.

As opiniões tem chances de serem vistas pela produção com a hashtag #BBB21 no Twitter. Essa tag é usada para que o público seja visto. Frequentemente, o BBB é um dos assunto mais comentados no Brasil e no mundo durante as temporadas Inclusive o Big Brother Brasil foi o programa com mais buscas do mundo em 2020.

Lembrando que não é mais possível ligar no CAT (Central de Atendimento) para fazer reclamações do BBB, já que a emissora desativou e demitiu todos os funcionários dos departamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro em maio do ano passado.

Sendo assim a comunicação do público do BBB21 será apenas nas redes sociais, conforme a Globo informou o UOL. “A Globo sempre manteve canais diversos de relacionamento com o público. Com o avanço da tecnologia, abriram-se novas possibilidades de fazer essa troca tão próxima com o nosso público e é na direção delas que estamos evoluindo. Novos canais serão experimentados, além dos que já existem: como as conversas permanentes em nossos perfis nas redes sociais, os colaborativos dos nossos sites, aplicativos de mensagens etc.”, disse a emissora.