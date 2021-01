BBB21: Lucas Penteado e Nego Di vencem 1ª prova da edição

O BBB21 já está cheio de novidades mesmo com apenas um dia no ar. O programa estreou na noite desta segunda-feira (25) e além de apresentar todos os participantes, já deu início a uma prova de resistência surpresa. Após mais de 8 horas de disputa, Nego Di e Lucas Penteado saíram vitoriosos.

Os brothers foram separados em duplas para a disputa de resistência que teve como prêmio principal imunidade. As duplas foram: Gilberto e Sarah, Caio e Rodolffo, Camilla de Lucas e Carla Diaz, Kerline e Pocah, Lucas Penteado e Nego Di e Karol Conká e Arcrebiano.

Quem ganhou a 1ª prova de resistência do BBB21?

Nego Di e Lucas Penteado saíram como campeões da primeira disputa da edição. Após mais de 8 horas, a dupla conseguiu derrotar os colegas de confinamento e ganharam o título de vencedores da prova.

Na noite de segunda-feira (25), Tiago Leifert comentou que a prova valia ‘uma imunidade’, até o momento o apresentador não explicou se a dupla será imunizada ou se eles terão que decidir qual dos dois ficará com a imunidade.

Prova durou mais de 8 horas

Com o total de 7 duplas, Gilberto e Sarah, Caio e Rodolffo, Camilla de Lucas e Carla Diaz, Kerline e Pocah, Lucas Penteado e Nego Di e Karol Conká e Arcrebiano, a disputa pela imunidade durou mais de 8 horas. Caio e Rodolffo foram os primeiros eliminados da primeira prova de resistência do BBB21, deixando a disputa após mais de 1 hora de competição.

As duplas Nego Di e Lucas Penteado, Kerline e Pocah e Gilberto e Sarah foram as que mais duraram, até as 7 da manhã desta terça-feira (26), as três duplas permaneciam firme e forme na disputa.

Entre as três duplas que restaram na disputa, Kerline e Pocah foram as primeiras eliminadas, na disputa final, Lucas Penteado e Nego Di conseguiram derrotar os adversários, que erraram um produto, e saíram como campeões.

Como foi a primeira disputa do BBB21?

Na prova a dupla devia permanecer equilibrada em uma plataforma redonda, ao soar de uma campainha, era necessário que o brother usando a cor do colete apresentado no telão corresse até uma parte com vários cubos, pegasse o produto que aparecia na tela e no tempo estipulado pela produção do BBB21, fizesse a entrega da caixa e retornasse à base com o colega de dupla.

