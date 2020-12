VÍDEO: Camilla de Lucas faz surpresa e dá carro de presente para pai

Camilla de Lucas, sucesso na internet, deu um carro de presente para o pai durante a comemoração de natal da família na noite de quinta-feira (24). A influenciadora digital contou que este era seu sonho. A influencer publicou no Twitter um vídeo do momento em que o pai descobriu que havia ganhado um carro de presente.

O modelo, um Nissan Versa, custa entre R$ 72.990 a R$ 92.990. “Realizei o sonho de dar um carro para o meu pai! É sobre isso”, comentou a tiktoker.

Camilla escondeu a chave do carro em uma caixa de tênis, para disfarçar o presente. “Feliz Natal pai”, comentou. “Que isso aqui?”, questionou o pai de Camilla de Lucas, sem acreditar. “O tênis é meu, isso é só figuração”, brincou a influenciadora.

“Parabéns pai, você merece”, disse Camilla de Lucas. “Obrigado filha”, agradeceu emocionado ao abraçar a tiktoker. Nos comentários da publicação, a influenciadora escreveu: “ele queria muito esse carro, estava o mês inteiro desejando. Agora finalmente posso realizar o sonho da minha família, certeza que abrindo as mãos Deus honra”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ele queria MUITO esse carro, estava o mês inteiro desejando. Agora finalmente posso realizar o sonho da minha família, certeza que abrindo as mãos Deus honra. ❤️ pic.twitter.com/8N7xG17iEG — Camilla de Lucas (@camilladelucas) December 25, 2020

Leia mais: BBB 21: 5 tiktokers que fariam sucesso no reality

Quem é Camilla?

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Camilla de Lucas produz vídeos humorísticos na internet. Ela também tem mais de 2 milhões de seguidores na plataforma do TikTok.

A influenciadora revelou que antes de ganhar dinheiro com seu trabalho na internet, recebia um salário de cerca de R$ 1.200, e contou que estava muito feliz em realizar o sonho do pai. “Antes da internet eu ganha 1.200,00. Nunca imaginei um dia poder dar o carro que meu pai tanto sonhava. Eu não me apego a bens materiais, vivo minha vida simples mesmo, podendo ter acesso a tudo. Mas pra mim vale cada centavo pra tornar quem eu amo feliz. É sobre isso”, escreveu Camilla de Lucas.

Antes da internet eu ganha 1.200,00. Nunca imaginei um dia poder dar o carro que meu pai tanto sonhava. Eu não me apego a bens materiais, vivo minha vida simples msm podendo ter acesso a tudo. Mas pra mim vale cada centavo pra tornar quem eu amo feliz. É sobre isso! — Camilla de Lucas (@camilladelucas) December 25, 2020

Veja também:

BBB: veja como ex-participantes estão celebrando o Natal

Jojo Todynho, Iza, Sabrina Sato e Anitta: veja o natal dos famosos