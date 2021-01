BBB21: treta! Cozinhas VIP e Xepa ficam lado a lado

E as novidades do BBB21 não param! Nesta quarta-feira (20), a Globo divulgou mais detalhes da casa mais vigiada do Brasil. A parte da residência revelada da vez é a cozinha. Os grupos VIP e Xepa serão obrigados a preparar suas refeições lado a lado. Isso porque, uma cozinha fica bem próxima da outra e na parte interna da casa.

Como será as cozinhas VIP E Xepa do BBB21?

A Globo divulgou no site oficial do BBB21 que as cozinhas dos grupos VIP e Xepa serão na área interna da casa e com vista para a piscina. A decoração de um dos ambientes contará com um ar industrial. Já a outra cozinha seguirá a tradição afetiva de vó que todo mundo já conhece.

A emissora informou que cada grupo contará com a própria louça e eletrodomésticos. No entanto, será proibida a troca de comida. Isso porque, para conquistar o direito de comer sem restrições os brothers e sisters precisarão passar por uma dinâmica que ainda não foi revelada. Na edição passada, por exemplo, para ter o direito de ficar no VIP e comer do bom e do melhor, era preciso ser escolhido pelo líder que tinha uma certa quantidade de pulseiras para distribuir.

Quando a casa será revelada?

O público do BBB21 vai conhecer a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (21) durante o BBBXP. Todo ano, a Globo promove com influenciadores digitais a experiência de ser um BBB por algumas horas. Esse ano, devido a pandemia de Covid-19, os influenciadores não poderão conhecer a casa presencialmente. No entanto, a emissora preparou um tour virtual.

Nomes como Ney Lima, Pequena Lo, Foquinha e Alvaro serão os primeiros que vão saber todos os detalhes da casa mais vigiada do Brasil. A Globo enviou aos famosos uma caixa misteriosa contendo itens que serão usados pelos participantes selecionados para o BBB21. Entre os itens estão o clássico roupão, balde de pipoca e máscara de dormir personalizada com uma frase icônica de Jéssica Muller (BBB18) ‘levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai’.

Quando começa o BBB 21?

A vigésima primeira edição do Big Brother Brasil estreia nesta segunda-feira (25) logo após a representação de A Força do Querer. O programa terá apresentação de Tiago Leifert e direção de Rodrigo Dourado. A direção-geral é de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.

A estreia do BBB 21 será marcada pela entrada dos participantes na casa mais vigiada do Brasil. Além disso, a produção já promete causar com os 20 selecionados para o reality show. Como todo episódio de estreia, uma dinâmica com função importante deve movimentar o confinamento global.

Em tempo, o jogo já começou para o público. Uma votação foi disponibilizada no site oficial do BBB no Gshow em que seis imunidades serão distribuídas aos participantes. Saiba mais aqui.