BBB21: tudo sobre a estreia do reality hoje

O BBB21 estreia nesta segunda-feira (25) na Globo sob o comando de Tiago Leifert. Assim como na edição anterior, 20 participantes divididos em anônimos (pipoca) e famosos (camarote) serão confinados na casa mais vigiada do Brasil pelos próximos três meses. Mas antes que o game comece, fãs estão ansiosos para saber os detalhes da estreia da atração global que tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de Boninho. O DCI revela o que se sabe sobre a estreia do reality show.

O que sabemos sobre a estreia do BBB21?

A Globo segue guardando os principais detalhes da estreia do BBB21 a sete chaves. No entanto, o que o público pode esperar é que o game já vai começar com uma certa movimentação na dinâmica. Isso porque, a produção abriu na última terça-feira (19) uma votação para o público distribuir seis imunidades divididas para os anônimos e famosos. Apenas os três mais votados da pipoca e do camarote vão começar a temporada do BBB21 imunes e sem o risco de serem eliminados.

Para a estreia da atração, os participantes vão ficar sabendo sobre a votação que movimentou o público do BBB21 nos últimos cinco dias. No entanto, ainda não se sabe se Tiago Leifert será autorizado pela produção do reality show a revelar quais deles estão imunes.

Reality vai ter bar e lounge; veja os detalhes da nova casa

A entrada dos brothers e sisters na casa mais vigiada do Brasil (BBB21) deve acontecer horas antes da estreia na TV, marcada para 22h30 após a reapresentação da novela A Força do Querer. Assim como no BBB20, o objetivo da produção é gerar conteúdo dos participantes nas primeiras horas dentro da casa do BBB21.

O público do BBB 21 também vai conhecer o perfil de cada participante e a atração vai mostrar que o processo de seleção para a edição ocorreu de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19. O reality show vai entrar no ar em meio à segunda onda no números de infectados, internações e mortes pela doença.

Programa na pandemia

Para levar ao ar o BBB21, a Globo precisou adaptar a produção e seguir um rigoroso protocolo de segurança e saúde. No início de janeiro, todos os participantes foram confinados em um hotel no Rio de Janeiro para uma quarentena de duas semanas antes da estreia da atração.

Todos passaram por exames PCR antes do pré-confinamento e foram testados em outras ocasiões para garantir a segurança. Além disso, nos bastidores a produção do BBB21 tem que seguir um protocolo que destaca o uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel. Em algumas áreas mais restritas, os profissionais devem entrar equipados com protetor para calçados e até roupas especiais.

Na casa do BBB21, a produção disponibilizou álcool em gel em pontos estratégicos para o uso dos participantes. Eles serão instruídos no exemplo ao público.

Quais são os participantes do reality?

Camarote (famosos) BBB21 tem 10 participantes:

A cantora Karol Conká;

A atriz Carla Diaz;

A influenciadora Camilla de Lucas;

O ator e cantor Fiuk;

A cantora Pocah;

A atriz e youtuber Viih Tube;

O cantor e Rapper Projota

O comediante e influncer Nego Di;

O ator Lucas Pentado;

O cantor sertanejo e ex-marido de Rafa Kalimann Rodolffo;

Pipoca (anônimos) mais dez participantes

O instrutor de crossfit Arthur Piccoli;

O fazendeiro Carlos Farah;

O professor de geografia João Luiz Pedrosa;

O modelo e educador físico Arcrebiano;

A advogada e maquiadora Juliette Feire;

A modelo Kerline Cardoso;

A psicóloga e DJ Lumena;

Gilberto Júnior, doutorando em Economia;

Thaís, cirurgiã-dentista;

Sarah Barbosa, consultora de marketing digital.

