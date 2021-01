BBB21: veja as reações dos brothers com os novos participantes

O BBB21 desta terça-feira (26) foi marcado pela entrada dos 6 participantes imunizados na casa mais vigiada do Brasil. Projota, Juliette, Fiuk, Lumena, Viih Tube e Arthur, conheceram seus adversários no reality show durante o ao vivo apresentado por Tiago Leifert. O encontro teve como destaque a presença de Fiuk, bastante comentada entre as sisters da casa. Vejas as principais reações.

Fiuk ovacionado pelas sisters

Os 14 participantes da casa principal não tinham certeza de que o elenco já estava completo. No entanto, no segundo episódio do reality show levado ao ar na noite desta terça-feira (26), Tiago Leifert informou ao público sobre a entrada do restante do elenco. Os seis imunizados pelo público entraram pela porta principal da casa e surpreenderam alguns participantes que estavam na área externa próximo à piscina. Lumena puxou a fila, seguida de Fiuk que foi cercado pelas sisters da casa.

O filho de Fábio Jr., tido como um dos galãs do BBB21, foi recebido aos gritos de ‘ele veio’, em uma referência ao fato do brother ter sido citado em todas as listas divulgadas pela imprensa nas semanas anteriores ao início do confinamento global que tem direção de Rodrigo Dourado e José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.

Gafe de Projota com Rodolfo

Apesar de fazer parte do camarote (famosos) do BBB21, Rodolffo tem enfrentado algumas situações embaraçosas em que tanto os anônimos quanto os famosos não sabem quem ele é. Projota, por exemplo, chegou da casa extra junto com os outros 5 imunizados e não soube que o participante integra o time de famosos da edição assim como ele. “Desculpa, qual é o seu nome?”, questionou o rapper. “Rodolffo”, respondeu o cantor, sem explicar que faz parte dos convidados e que é cantor sertanejo.

Tem mais gente aqui no BBB21

Nem todos os participantes estavam na área externa quando os imunizados chegaram na casa do BBB21. Karol Conká, Pocah e Gilberto foram surpreendidos pela chegada de Lumena ao quarto colorido. O doutorando em economia se mostrou eufórico e gritou ‘tem mais gente aqui!”. O momento divertiu os fãs do confinamento global.

O que estou fazendo aqui?

Carla Diaz teve uma das reações mais engraçadas com a chegada da outra parte do elenco do BBB21 na casa principal. A ex-chiquita e intérprete de Carine, da novela A Força do Querer, fez uma expressão curiosa e olhou para diversos pontos da casa tentando encontrar novos participantes.

A Carla Diaz totalmente perdida sou eu na vida. #BBB21 pic.twitter.com/09ZI46d7vP — Brother Esquizy 🎓 | #BBB21 (@esquizopoc) January 27, 2021

Brothers se apresentam

Após a chegada dos 6 imunizados à casa do BBB21, os participantes se reuniram no gramado para se conheceram melhor. Camilla de Lucas sugeriu que cada um apresentasse um breve perfil e constasse o medo que teve ao saber que entraria no reality show. Lumena, por exemplo, se emocionou ao contar que veio de Salvador, na Bahia, e vive entre Rio de Janeiro e São Paulo há 7 anos. A sister divertiu os brothers ao afirmar ser tímida.

Harmonia temporária

UM BRINDE A HARMONIA TEMPORÁRIA DA CASA #bbb21 pic.twitter.com/pJdzr8Wuth — BBBabi (@babi) January 27, 2021

Por fim, o time do BBB21 ficou completo. Os participantes se abraçaram no gramado próximo à piscina e fizeram uma roda em que gritaram e pularam comemorando participação no reality show.