Enquete BBB21: quem deve ser o primeiro líder?

O BBB21 estreia nesta segunda-feira (25) na Globo e todos os participantes da edição já foram confirmados e revelados. Nas redes sociais, o público já começa a demonstrar torcida pelos integrantes da pipoca (anônimos) e camarote (famosos) e torcer para o seu preferido ser o primeiro líder. Até lá, eles vão encarar algumas dinâmicas especiais que ainda estão guardadas a sete chaves pela produção do reality show que será apresentado por Tiago Leifert. Mas, afinal, quem você quer que seja o primeiro líder da temporada? Vote na enquete BBB21 do DCI.

Quem deve ser o primeiro líder?

Na última terça-feira (19) a Globo promoveu o Big Day para anunciar os participantes do BBB 21 em sua programação. Para a nova temporada do reality show, a emissora repetiu a fórmula do BBB20 e selecionou 10 famosos e 10 anônimos que vão morar por três meses na casa mais vigiada do Brasil, que fica localizada dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Karol Conká – Enquete BBB21

A rapper e apresentadora do GNT foi a grande surpresa da lista do camarote do BBB21. “Não foi fácil ser uma mulher no rap e todo boy que chegar aqui passa mal”, disse a famosa, que não pretende se envolver amorosamente na casa mais vigiada do Brasil.

Arthur

O instrutor de crossfit está na pipoca do Big Brother Brasil. Na chama, Artur disse que cresceu ao lado da mãe e da irmã e que encontra nelas ‘referência feminina’. “Sou tranquilo, mas se tiver que falar eu vou falar. Uma coisa que me deixa revoltado é comida”, diz ele, que odeia ficar com fome.

Caio

O fazendeiro vive com a esposa e as filhas. “Tudo o que faço nessa vida é pra minha esposa e minhas meninas”, disse ele, que revelou motivo de entrar no BBB21. “Eu tenho esse tesão de entrar [de fama]”, afirmou.

Carla Diaz

Carla Diaz disse que é uma pessoa comunicativa. “Eu vou viver intensamente. Eu adoro conhecer pessoas e adoro festa”, contou a atriz.

Juliette – Enquete BBB21

Advogada e maquiadora é a única da família que conseguiu de formar. “Eu quero ganhar e fazer valer. O meu sonho era ser uma mulher fina e educada, mas eu sou assim, tagarela”. Vote também na enquete BBB 21: quem deve ser o primeiro eliminado?

Nego Di – Enquete BBB21

O humorista declarou na chamada que quer mostrar o seu outro lado que as pessoas não conhecem. “O meu lado humano, pai, mais sério. Vou começar a viver o início dos melhores anos da minha vida com o Big Brother”.

Gilberto

O doutorando em economia se diz do povão, mas garante que não é de ficar calado quando algo o incomoda. “Se eu não gostar eu vou chegar e dizer. A gente tem que se posicionar bem”.

Viih Tube – Enquete BBB21

A atriz e youtuber de 20 anos disse que aceitou entrar no BBB21 para mostrar o lado Vitória Moraes. “A minha vontade de vivenciar isso é muito maior do que qualquer coisa”, avisa.

Thaís

A dentista afirma que gostar de se posicionar. “Eu luto por tudo o que penso. O meu objetivo é entrar pra jogar e ganhar”.

Projota – Enquete BBB21

O rapper está no camarote do BBB21 e pretende mostrar o seu lado fora do meio artístico que só os mais íntimos conhecem. “Isso vai ser uma ótima oportunidade”, avalia.

Sarah

A consultora de marketing revelou na chamada que é rancorosa. “Guardo mesmo, e desteto de ser tachada de menininha loirinha burrinha”, avisa.

Fiuk

O antagonista de A Força do Querer se apresenta como uma pessoa tranquila e que não gosta de brigar. “Sou bem-humorado, mas eu tô ligado que vai ter muita gente que vai comprar briga comigo”.

Arcrebiano

O modelo destaca que vai entrar pra jogar e não vai olhar para rosto de ninguém. “Pode ser Rainha Elizabeth, princesa, que eu vou passar por cima. É R$ 1,5 milhão, tá na mesa”.

Pocah – Enquete BBB21

A cantora avisa: “Levo a vida mais leve possível, mas se me atacar eu vou atacar”.

João Luiz

O professor de geografia reconhece que o BBB21 ‘não é um joguinho’. “É o meu grande jogo”, afirma o integrante da pipoca.

Camilla Lucas – Enquete BBB21

A digital influencer disse na chamada de divulgação do elenco que recebeu o convite para entrar no BBB21 de braços abertos. “Eu fui muito confiante. Eu sei que sou uma pessoa capaz de chegar à final”.

Kerline

A modelo se diz ‘intensa demais’. “Ou eu sofro muito, ou eu tõ muito feliz. Eu me divirto ao máximo, principalmente sabendo que amanhã posso não estar aqui”.

Lucas Penteado

O ator intérprete de Fio de Malhação: Viva a Diferença acredita nas emoções. “Estão colocando literalmente um maluco no pedaço [na casa do BBB21”, diz ele.

Lumena

A psicóloga e DJ se diz competitiva. “No Big Brother eu quero descobrir as outras Lumenas que ainda não descobri. Gosto de ganhar e de competir”.

Rodolffo – Enquete BBB12

O ex-marido de Rafa Kalimann e cantor sertanejo afirma que vai entrar na casa pra ganhar. “Com sangue nos olhos e quero o prêmio. Não estou entrando pra brincar não”.