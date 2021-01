O BBB21 já começou para o público antes mesmo da estreia oficial marcada para o dia 25 de janeiro. Divididos em grupos como camarote (famosos) e pipoca (anônimos), os 20 selecionados estão protagonizando a primeira votação do reality show que tem apresentação de Tiago Leifert. No entanto, a dinâmica não é para eliminar. Seis participantes, sendo três de cada grupo, ganharão imunidade. Além disso, o sexteto mais votado terá que indicar um concorrente ao paredão em consenso. Enquete BBB21: veja os participantes imunizados?

Enquete BBB21: quem está imune?

A votação para definir quem vai ficar imune só será encerrada na noite deste domingo (24), mas parciais indicaram quais participantes serão imunizados pelo público. Em levantamento na enquete BBB21 realizada pelo jornal DCI, por exemplo, Fiuk é o favorito do camarote com cerca de 20,59% dos votos. A intérprete de Rui de A Força do Querer é seguido por Projota, com 14,71%.

Veja as primeiras fotos da decoração da casa

Camilla de Lucas, um dos destaques da internet e da classe digitais influencers, surge em terceiro na Enquete BBB21 com 11,76% dos votos computados. Já na pipoca, formada por selecionados anônimos, quem segue levando a melhor é Lumena com 6,13%. A psicóloga e DJ é seguida pelo modelo e educador físico Arcrebiano, que na Enquete BBB21 tem 5,88% dos votos. Caio aparece logo em seguida com 5%.

Os números são prévios e não possuem relação direta com os votos computados pelo Gshow, site oficial do BBB21. Os participantes só devem ser comunicados sobre a votação de imunidade no programa de estreia, marcado para 25 de janeiro.

O BBB21 se prepara para mais uma leva de episódios do reality show. A Globo divulgou que a edição será a maior da história com 100 dias de duração. O programa terá apresentação de Tiago Leifert assim como aconteceu nos últimos anos. Rodrigo Dourado e Boninho, são responsáveis pela direção e direção-geral, respectivamente.

Conforme já anunciado pela Globo, o Big Brother Brasil 21 terá uma série de novidades que prometem entreter o público. As cozinhas VIP e Xepa serão lado a lado, uma tentativa de não separar os grupos e causar conflitos na narrativa do programa. Além disso, as famosas provas bate-e-volta (dinâmica em que um emparedado tem a chance de se livrar da berlinda) estarão de volta, Provas do líder, anjo e os tradicionais monstros também devem ganhar novas versões no reality show de confinamento,

A Globo também confirmou o big fone de volta na edição. O temido telefonema promete mexer diretamente na dinâmica da atração e causar entre os participantes. O grande vencedor do BBB21 leva pra casa R$ 1,5 milhão.