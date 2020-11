Ex-BBB: após vencer 3ª edição, Dhomini vive da venda de cosméticos

Dezessete anos após vencer a 3ª edição do Big Brother Brasil, o ex-BBB Dhomini hoje vive da venda de cosméticos e de palestras motivacionais sobre empreendedorismo com a esposa.

O ex-assessor parlamentar disputou a final do programa com a professora Elane Silva e levou o prêmio de R$500 mil com 51% dos votos do público.

Dhomini perdeu o prêmio do BBB?

Assim como aconteceu com outros ex-BBBs, Dhomini foi um dos participantes que venceram a competição mas não souberam administrar o prêmio em dinheiro.

Em uma participação no programa Altas Horas da Rede Globo em 2019, o ex-BBB confessou que já não tem nenhuma porcentagem do valor conquistado no reality.

Da mesma forma que Rodrigo Cowboy, vencedor do BBB 2, Dhomini até tentou investir na compra de imóveis e outros ativos que pudessem lhe gerar renda, mas a má administração afetou o patrimônio.

“Nunca tinha visto um dinheiro desse. Errei algumas vezes, acertei outras. Tenho uma casa confortável hoje. Não vivo mais do prêmio, ele circulou. Descobri que homem não vive de prêmio, vive de renda. Tem que ter um rendimento mensal para ter vida próspera” disse o ex-BBB a Serginho Groisman.

Ex-BBB vende cosméticos e dá palestras com a esposa

Com a perda do dinheiro, o ex-BBB Dhomini até tentou engatar uma dupla chamada Dhoni & Dhomini, mas não foi para frente.

Hoje o ex-BBB lucra com a venda de cosméticos em sociedade com sua esposa Adriana, que conheceu depois da participação no programa.

O casal mantém um canal no Youtube com quase 5 mil inscritos onde falam sobre empreendedorismo, além de darem palestras motivacionais pelo Brasil.

No Instagram, o ex-BBB e a esposa compartilham fotos dos cinco filhos que, segundo ele, ainda não entendem muito sobre sua participação no reality.

“Eles não entendem e não sabem do que se trata o BBB. Tenho imagens em um DVD e aí eu explico: ‘Quando vocês não eram nascidos, o papai foi campeão de um programa de televisão'”, explicou no Altas Horas.

Campeão do BBB 3 viveu relacionamento com Sabrina Sato na casa

No confinamento, Dhomini ganhou maior repercussão por se envolver romanticamente com Sabrina Sato – na época uma das favoritas do público.

O ex-BBB namorava quando entrou no reality, mas se encantou por Sabrina e os dois engataram um relacionamento que ainda durou cerca de um ano fora da casa até o rompimento.

No início de 2020, Dhomini e Sabrina Sato se reencontraram durante as gravações do reality ‘Made in Japan’, comandado pela apresentadora.

Retorno ao BBB 13 e polêmica de maus tratos a animais

No ano de 2013, Dhomini teve a chance de retornar ao Big Brother Brasil em uma edição especial que contou com outros ex-BBBs, dentre eles Kléber Bambam, vencedor do BBB 1.

Nos primeiros dias de confinamento o ex-BBB aparecia entre os favoritos do público em diversas enquetes, mas uma confissão para outros brothers mudou tudo.

Dhomini revelou para André, Yuri e Nathália que já havia arrancado os dentes de um cachorro com um machado.

A declaração revoltou a web, e o caso foi parar até no Ministério Público e na Polícia Civil.

A esposa Adriana até tentou apaziguar a situação dizendo que se tratava de uma brincadeira, mas não teve jeito: no paredão seguinte, o ex-BBB acabou eliminado com 54% dos votos.