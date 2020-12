Ex-BBB: De vilão a campeão da 10ª edição, veja como está Marcelo Dourado

A expressão fechada e atitude explosiva de Marcelo Dourado fizeram com que o brother fosse eliminado com um dos maiores índices de rejeição na 4ª edição do programa e levasse a fama de vilão. Entretanto, ao voltar para o programa em 2010, o ex-BBB conseguiu sua redenção e se consagrou campão.

Por onde anda o ex-BBB Marcelo Dourado?

Ex-BBB em dobro, Marcelo Dourado venceu a 10ª edição do reality com 60% dos votos do público e levou pra casa o prêmio de R$1,5 milhão.

Apesar de viver uma temporada marcada por uma série de polêmicas, incluindo acusação de homofobia e uma discussão em torno de uma suposta suástica que teria tatuado, Dourado conseguiu conquistar o coração do público e passou de vilão da 4ª edição para campeão do BBB 10.

Muita gente, inclusive, chegou a acusar a emissora de beneficiar o brother por ter voltado ao programa e vencido, mas nada nunca foi comprovado.

Em entrevista ao programa Altas Horas da Rede Globo em 2020, Dourado revelou que apesar de ter aprendido muita coisa sobre como se expressar ao rever o que viveu na primeira participação, ainda não conseguiu se mostrar de forma verdadeira na segunda.

“Eu aprendi principalmente que tem maneiras e maneiras de falar as coisas. Da primeira vez que eu fui, falava da minha maneira e acho que não era muito bem compreendido”.

“Da segunda consegui falar, mas acho que ainda não fui muito bem compreendido também. Acho que não me fiz compreender”, comentou.

Com o prêmio conquistado, o ex-BBB focou totalmente em sua carreira como atleta de jiu-jitsu e se tornou empresário no ramo esportivo.

“Muita gente acha que com esse prêmio a gente vai se aposentar. É o início da nossa vida. Os últimos três anos peguei para investir na minha carreira de atleta e consegui bons resultados”, revelou ao programa Altas Horas.

Dourado dá aulas e virou competidor de artes marciais

Hoje, após o investimento do prêmio, Dourado dá aulas de condicionamento físico e atua como personal trainer, além de ser competidor da Federação Nacional de Jiu-jitsu.

Nos últimos três anos, o ex-BBB conquistou 15 títulos e participou de 65 lutas, das quais foi derrotados em apenas seis.

Nas redes sociais, Dourado compartilha fotos e vídeos de sua rotina de treinos e suas conquistas em campeonatos, além de fotos com sua parceira de treino e esposa, Denise Coutinho.