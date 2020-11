Ex-BBB: o que aconteceu com Rodrigo, o cowboy vencedor da 2ª edição?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Conhecido como cowboy, o ex-BBB Rodrigo Leonel foi o grande vencedor da 2ª edição do reality, exibido em 2002. De lá pra cá muita coisa aconteceu na vida do brother, inclusive a perda de todo o prêmio ganho no programa e uma prisão em 2007.

O cowboy do BBB perdeu o prêmio?

Rodrigo Leonel venceu a 2ª edição do Big Brother Brasil com 65% dos votos. Na época, os votos do reality ainda eram realizados por telefone ou SMS, e a final contabilizou mais de 10 milhões de votos.

Após 71 dias de confinamento, o ex-BBB escolheu se manter distante dos holofotes enquanto escolhia como gastar seus R$500 mil.

Por anos pouco se soube sobre o paradeiro de Rodrigo, mas em julho de 2019 o ex-BBB reapareceu em entrevista ao programa Domingo Show e revelou que perdeu todo o prêmio.

Segundo ele, as escolhas sobre como investir e gastar o dinheiro foram feitas de forma errada, o que levou à falência do ex-BBB, que hoje vive com mulher e filhos de forma humilde no interior de São Paulo.

“Eu recebi o dinheiro 30 dias após o programa, tirei tudo do banco. Peguei esse dinheiro e comprei mil bezerros, na época custava R$ 350 reais. E paguei dois anos de aluguel de uma fazenda. Aí foi onde gastei tudo”, revelou.

O ex-BBB também contou que usou o dinheiro para comprar imóveis para a mãe e filhas – essas últimas precisaram, inclusive, devolver os apartamentos.

Dinheiro do prêmio não foi recuperado

O cowboy também revelou que o investimento em gado não deu certo pois não houve dedicação suficiente da parte dele em administrar o negócio, que acabou ficando nas mãos de terceiros.

“Não esbanjei, só que deixei nas mãos de terceiros, não cuidei pessoalmente. E não era meu negócio. Tive que vender metade do eu gado para quitar a dívida. Em 2008 o dinheiro acabou. Errei demais. Nem conta em banco eu tenho”, disse o ex-BBB.

Atualmente Rodrigo vive em Ribeirão Preto (SP) com a família e atua como consultor em fazendas, mas o dinheiro do prêmio nunca foi recuperado.

O ex-BBB, inclusive, conta com a ajuda de amigos e familiares para se manter e complementa a renda com a venda de latinhas.

Ex-BBB não quis seguir carreira artística

Assim como acontece com grande parte dos ex-BBBs (seja os eliminados ou vencedores), logo que deixou o programa Rodrigo Leonel chegou a lucrar com publicidades e presenças vip em eventos, mas optou por não seguir carreira artística.

“Eu não quis mais saber de televisão e ninguém mais me contratava. Não quis fazer teatro porque sou ruim para decorar. Não achei um jeito de me encaixar”, desabafou ainda durante o programa Domingo Show.

Rodrigo Cowboy foi preso em barretos

Nos 18 anos que se passaram desde o término do BBB 2, Rodrigo Cowboy só foi voltou à mídia em duas ocasiões, uma delas nem um pouco agradável.

Em 2008 o ex-BBB foi preso em flagrante durante a Festa do Peão de Barretos por suspeita de estelionato e tentativa de homicídio.

Na época, de acordo com a polícia, Rodrigo Leonel falsificou um adesivo que dava passe livre ao estacionamento do evento. Ao ser barrado na entrada, o ex-BBB acelerou o carro que dirigia e atingiu um dos porteiros.

Mais recentemente, em abril de 2020, o ex-BBB voltou às manchetes após uma aparição no Boletim Selfie, um programa curto sobre o reality exibido pela Rede Globo durante a madrugada.

A aparência de Rodrigo Cowboy chamou a atenção: internautas se assustaram com a magreza do ex-BBB.