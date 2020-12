Ex-BBB: o que Vanessa Mesquita da 14ª edição fez com o prêmio?

Em 2014, pela primeira vez na história do programa, o BBB teve uma final com três mulheres – Vanessa Mesquita, Clara Aguilar e Angela Munhoz. A modelo Vanessa foi quem levou a melhor e faturou R$1,5 milhão com 53% dos votos. Cinco anos depois, em 2019, a ex-BBB revelou que ainda não havia gastado o dinheiro.

Por onde anda a ex-BBB Vanessa Mesquita?

Vanessa foi uma das participantes mais queridas de toda a história do programa. Seu nome é lembrado não só pelo romance que viveu com Clara Aguilar no confinamento, mas também porque, desde o início, ex-BBB se mostrou preocupada com causas sociais e de bem-estar animal.

Ainda durante o programa, Vanessa já havia declarado a vontade de usar o dinheiro, caso vencesse, para criar um projeto para ajudar animais abandonados, e o desejo da ex-BBB foi cumprido.

Em entrevista à revista Marie Claire em 2019, Vanessa revelou que foi “pão dura” e não gastou o dinheiro do prêmio. Ao invés disso, a ex-BBB escolheu investir o valor e viver dos rendimentos, que lhe permitiram cursas a faculdade de medicina veterinária e fundar o Instituto Pet Van.

“Dizem que eu sou a campeã mais pão-dura do Big Brother. Eu nunca gastei meu dinheiro. Optei por investi-lo em um fundo de aplicação para o meu tipo de necessidade, então consigo ajudar muitos bichinhos com o rendimento, pagar a faculdade, sustentar minha família e só fui comprar um carro em 2018”, contou.

Ainda na entrevista, Vanessa contou que os rendimentos foram importantes para a realização de outro sonho antigo: um intercâmbio no Canadá, onde passou dois meses estudando inglês e morando na casa de uma família.

Segundo ela, sua única exigência foi que tivesse total acesso à cozinha da casa para preparar sua própria comida seguindo a dieta vegana.

“O BBB me proporcionou aprimorar meus conhecimentos. Muita gente tem o sonho de ser ator, cantor, cada um com seu foco, mas o meu sonho era estudar”.

Vanessa vive em mansão com 23 animais

Atualmente, a ex-BBB está prestes a concluir a graduação em medicina veterinária e se dedica totalmente ao seu instituto e à causa animal.

Nas redes sociais, além das fotos dos seus animais, Vanessa também compartilha seus treinos – em 2017, a ex-BBB começou a treinar para competições femininas de fisiculturismo. “Eu treino todos os dias. A musculação foi o que me salvou de todos os períodos ruins que passei. Eu acho que só não me afundei porque decidi competir”, disse ao GShow na época.

Apesar de ainda não ter mexido no prêmio de R$1,5 milhão, o programa abriu outras portas bastante lucrativas para Vanessa. Em entrevista ao UOL no início do ano, a ex-BBB contou que conseguiu comprar a mansão de quatro andares onde vive com a família somente com o cachê que ganhou ao posar para a revista Playboy meses após a saída do programa.

Vivem hoje na mansão junto com Vanessa e a família, 23 animais: 15 cachorros (Ozzy, Fofoca, Docinho, Sol, Bruno, Lalinha, Candy, Rex, Titi, Fred, Mel, Amendoim, Frederico, Sofia e Dacota), sete gatos (Morgan, Kat, Mingau, Miojo, Jesus, Maria e Amy Winehouse) e o porco João.

Além da carreira na veterinária, a ex-BBB também realiza trabalhos pontuais como digital influencer.