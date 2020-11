Ex-BBB Paula exibe extrato do prêmio de R$1,5 milhão

A ex-BBB Paula von Sperling, polêmica vencedora da edição 19 do programa, compartilhou em suas redes nesta quarta (18) o extrato bancário do prêmio que recebeu. Ela contou que guarda o documento até hoje.

Ela publicou a foto nos stories do Instagram com a legenda “@bbb obrigada por tudo! #ItsReal” e uma enquete perguntando se os seguidores também guardariam o recibo.

O que a ex-BBB fez com o prêmio?

Apesar de ainda guardar o extrato bancário, o dinheiro mesmo já evaporou: menos de um ano depois de vencer o reality, a ex-BBB publicou em suas redes sociais que já tinha torrado o R$1,5 milhão que ganhou.

“Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né? Dinheiro é pra quê?”, escreveu.

Ainda no confinamento, Paula havia dito que usaria o prêmio para pagar dívidas da família que passava por uma crise financeira.

Se a promessa foi cumprida nunca saberemos, mas atualmente a ex-BBB parece já ter se recuperado financeiramente através do seu trabalho como influenciadora.

Paula comemorou aniversário na terça (17)

A ex-BBB comemorou seu aniversário de 30 anos na última terça-feira (17) com familiares e amigos, e publicou uma foto no Instagram festejando a nova fase e agradecendo o carinho dos fãs.

“Ontem foi meu aniversário, e eu sigo recebendo inúmeras mensagens lindas de vcs!!! 🎂🎈

Quero agradecer mais uma vez a todos do meu chiqueirinho por serem tão especiais e me fazerem me sentir ainda mais feliz por ter vocês na minha vida. 💞✨

E que essa nova fase da minha vida seja repleta de coisas boas para que possamos vive-la juntinhos por aqui. Vocês são muito importantes pra mim. 🙏🏻🥰”, escreveu.

A ex-BBB Thelma Assis, vencedora da última edição do reality, também fez aniversário nessa semana e recebeu o carinho dos colegas de confinamento nas redes sociais.