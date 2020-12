Ex-BBB: por onde anda Cézar Lima, vencedor da 15ª edição?

Cézar Lima foi mais um ex-BBB que venceu o programa conquistando o público com seu jeito de ‘homem do campo’. Além do sotaque paranaense, outra característica forte do brother eram as frases rebuscadas que soltava, muitas vezes com palavras inventadas por ele. Quinze anos depois, Cézar atua como advogado e consultor financeiro.

O que Cézar fez com o prêmio do BBB?

Formado em economia e trabalhando como consultor financeiro, o ex-BBB César resolveu levar ao pé da letra tudo o que sabe e investiu todo o prêmio de R$ 1,5 milhão que conquistou com 65% dos votos do público.

Em entrevista ao UOL em 2018, Cézar contou que apesar de não ter mexido no valor do prêmio, conseguiu conquistar outros sonhos através da visibilidade que ganhou no reality, como a compra de uma casa para a mãe.

“Foi uma reviravolta! Construí uma casa para minha mãe, casei, tive filho, passei na OAB… O ‘BBB’ foi o pontapé que acelerou essas concretizações”, disse o ex-BBB. Ele completou contando que não pretende gastar o dinheiro do prêmio. “Acho que sou o ex-Big Brother mais seguro da face da Terra. O objetivo é caminhar até a velhice e morrer com R$ 1,5 milhão corrigido com a inflação”.

Ex-BBB ainda quer oportunidade na TV

Mesmo tanto tempo depois de vencer o programa e voltar à vida anônima, Cézar ainda guarda o sonho de retornar à TV. O ex-BBB se define como um grande amante da comunicação e tem encontrado formas de se inserir no ramo, como o canal no Youtube que produz e sua presença com mensagens motivacionais no Instagram.

“Eu lamento [não estar na TV], mas não pela fama e sim pelo o que eu gosto de fazer. Continuo atrás do meu espaço” disse ao UOL. Na entrevista o ex-BBB ainda revelou que estava esperando um convite para integrar o elenco de A Fazenda. “A Fazenda tem meu perfil”, disse.

Cézar tentou carreira política em 2016

Ainda enquanto buscava seu espaço, o ex-BBB chegou a se lançar na carreira política, concorrendo como vereador, mas não venceu. Na época da entrevista para o UOL, Cézar chegou a dizer que não tinha mais pretensão de se candidatar novamente.

Entretanto, alguns meses depois, nas eleições de 2018, o ex-BBB voltou a se candidatar como deputado federal, e novamente perdeu.