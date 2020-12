Ex-BBB Tessália relata transtorno psicológico causado pelo reality

Estar confinado durante três meses em uma casa longe da família e com outros desconhecidos é uma experiência para poucos, e que para alguns pode trazer efeitos no longo prazo. A ex-BBB Tessália, participante da 10ª edição, compartilhou nas redes sociais que até hoje lida com um transtorno adquirido no confinamento.

Ex-BBB culpa programa por estresse pós-traumático

Neste domingo (13), a ex-BBB usou o Twitter para compartilhar que mesmo dez anos após o término da edição e sua saída do programa, ela ainda lida com as consequências do confinamento.

De acordo com Tessália, a participação no programa teria lhe causado um quadro de estresse pós-traumático, transtorno comum em pessoas que vivenciaram situações de trauma intenso.

A ex-BBB também contou que faz uso de remédios para controlar a situação e que também foi diagnosticada com agorafobia e crises de pânico. “Feliz que hoje em dia a fluoxetina segura a onda, mas já tive fase de não sair de casa sem Rivotril. Alias, parei de tocar / ser DJ por causa das crises de Pânico, agorafobia, e quem diria: minha PTSD é por causa do BBB, obvs. Mas né, segue o fluxo”, escreveu.

Feliz que hoje em dia a fluoxetina segura a onda, mas já tive fase de não sair de casa sem Rivotril. Alias, parei de tocar / ser DJ por causa das crises de Pânico, agorafobia, e quem diria: minha PTSD é por causa do BBB, obvs. Mas né, segue o fluxo 🥲 pic.twitter.com/8Dpj3BrsOc — TWITTESS TESSALIA (@twittess) December 14, 2020

A participação de Tessália no programa foi marcada pelo alto índice de rejeição com que deixou o programa: a ex-BBB foi eliminada com 78% dos votos e foi bastante criticada pelo público por ter ido para debaixo do edredom com o publicitário Michel Turtchin.

Gui Napolitano também sentiu impacto na saúde mental

O ex-BBB Guilherme Napolitano, participante da 20ª edição, também revelou durante uma entrevista que a participação no reality havia afetado consideravelmente sua saúde mental, principalmente com a exposição após sua saída.

“A falta de liberdade me incomoda muito. Se guardar, ter o momento fora da internet, também é bom. A falta de privacidade afetou minha saúde mental, principalmente no começo”, revelou.