Ex-BBB: vencedor do BBB 12, Fael investiu em fazendas e vive longe da fama

O médico veterinário Fael Cordeiro bateu o recorde com a maior porcentagem de aprovação do público: levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão com 92% dos votos do público. O ex-BBB nunca pensou em parar de trabalhar e tem multiplicado o dinheiro do prêmio.

Como Fael investiu o prêmio do BBB?

Antes mesmo de entrar no programa, o ex-BBB já era envolvido com a vida rural, e a conquista do prêmio permitiu a ele expandir seus horizontes.

Assim que deixou o programa, Fael comprou duas fazendas em seu estado natal, Mato Grosso do Sul, criou um centro de capacitação para agrônomos e veterinários e investiu em uma casa noturna sertaneja.

Para o ex-BBB, assim como Rafinha, deixar de trabalhar nunca foi uma opção, e mesmo milionário ele optou por continuar cuidando por conta própria de suas terras.

“Nunca pensei em parar de trabalhar. A diferença agora é que eu trabalho para mim mesmo. Não tenho mais patrão” revelou ao Extra em 2019.

Ex-BBB prefere viver longe dos holofotes

A personalidade humilde que levou Fael até a maior porcentagem de aprovação do programa e conquistou o público permanece mesmo oito anos após o término do BBB 12.

Mesmo com a projeção nacional que ganhou no programa, o ex-BBB escolheu viver longe dos holofotes, bem diferente de outros ganhadores e participantes que seguem carreira como influenciadores digitais.

Fael não é muito ativo nas redes sociais, e no seu Instagram compartilha com pouca frequência algumas fotos de seus animais, vida no campo e a família.

O ex-BBB se casou com a cirurgiã-dentista Anna Flavia e em 2019 o casal teve sua primeira filha, Laura. Hoje a família vive no Mato Grosso do Sul.

Ainda em 2018, Fael anunciou em um post nas redes sociais que havia se convertido durante um retiro evangélico. Ele publicou uma foto com a mulher e a filha e suas resoluções na legenda.