BBB 21: saiba quem são os participantes da edição

A Rede Globo anunciou na terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, o nome dos novos moradores da casa do Big Brother Brasil. Entre surpresas e nomes que já eram cotados, a nova edição promete. Comandado pelo apresentador Tiago Leifert, a edição será dividida em dois grupos: ‘Pipoca’, para os desconhecidos que se inscreveram para o programa e ‘Camarote’, para famosos que foram convidados. A seguir, confira a lista dos participantes do BBB 21 que estão na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem são os participantes do BBB 21?

Carla Diaz, atriz, 30 anos

Karol Conka, 34 anos, rapper

Caio, professor de Crossfit, tem 26 anos

Arthur, fazendeiro, 32 anos

Camilla de Lucas é youtuber

João Luiz é professor de geografia

Pocah, cantora

Arcrebiano

Nego Di

Juliette

Lucas Penteado

Carla Diaz – participantes do BBB 21

O camarote do BBB 21 vai contar com a atriz Carla Diaz, de 30 anos. Na telinha, a jovem já participou de “O Clone”, “Laços de Família”. Em 2020, a artista interpretou Suzane Von Richthofen em “A Menina que Matou os Pais”.

Karol Conka

Karol Conka foi confirmada no BBB21! A cantora é dona de hits como “Tombei”. Ela é curitibana e tem 34 anos. A rapper ficou conhecida por falar, em suas músicas, sobre os direitos das mulheres.

Arthur

Já no grupo Pipoca, o primeiro confirmado foi o instrutor de Crossfit Arthur, de 26 anos. Ele é do Espírito Santo e ex-jogador de futebol. Em sua apresentação, o capixaba afirmou que é competidor nato. Vem fogo no parquinho aí?

Caio – participantes do BBB 21

Caio, de 32 anos, é morador da cidade de Anápolis e vai todos os dias para fazenda, onde tem plantação de soja e de milho. Ele tem duas filhas: Alice, de 6 anos, de um relacionamento anterior, e Manuella, de 10 meses.

Camilla de Lucas

A youtuber Camilla de Lucas tem 25 anos e quase 3 milhões de seguidores no Instagram. A jovem encantou os fãs ao publicar um vídeo da reação do pai ao ser presentado com um carro, e também já foi elogiada por Regina Casé.

João Luiz

O grupo Pipoca do BBB 21 vai contar com João Luiz, professor de Geografia. Ele tem 24 anos e é morador de Minas Gerais. Instagram: @joaolpedrosa

Pocah – participantes do BBB 21

Pocah (Viviane de Queiroz Pereira ) foi confirmada no BBB 21! A funkeira de 26 anos e nascida no Rio de Janeiro e, por conta dos longos cabelos compridos, tinha desde a infância o apelido de ‘Pocahontas’. Foi casada com o MC Roba Cena, com quem teve a filha, Vitória. Em 2018 começou a namorar o produtor Ronan Souza, ex de Anitta. Em 2019, trocou seu nome artístico de ‘Pocahontas’ para ‘Pocah’

Recentemente, a atriz Vera Fischer revelou que a mãe da cantora Pocah foi babá do seu filho caçula, Gabriel, hoje com 28 anos.

Arcrebiano

Arcrebiano, de 29 anos, é modelo e educador físico, de 29 anos. Ele é de Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo ele, o nome diferentão é resultado de um erro na hora do registro de nascimento.

Nego Di

Nego Di é um humorista de Stand Up Comedy, Whatsapper (pioneiro criador de conteúdo em áudio para WhatsApp), Youtuber, Digital Influencer e integrante do programa Pretinho Básico (Rádio Atlântida).

Juliette no BBB 21

Juliette, de 31 anos, é advogada e maquiadora. Ela é de Campina Grande, Paraíba.

Lucas Penteado

Lucas Penteados, 24 anos, é um dos participantes do BBB 21. O ator ex-Malhação foi escalado para o grupo “Camarote”. O jovem foi um dos protagonistas do documentário ‘Espero Tua (Re)Volta’, disponível no Globoplay, que venceu diversos prêmios, incluindo duas categorias no Festival de Berlim;

Quando começa o BBB 21?

O BBB 21 estreia no dia 25 de janeiro de 2021, logo após a novela “A Força do Querer”. O programa vai ao ar diariamente, após a novela das 21h e no domingo depois de “Fantástico”.

Domingo: paredão

Terça-feira: eliminação

Quinta-feira: prova do líder

Sexta ou sábado: festa

E aí, curtiu a lista de participantes bbb 21? Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.