Participantes do BBB 21 serão revelados no dia 19

A Globo anunciou neste domingo, dia 17, que vai revelar o nome dos participantes do “BBB 21” na terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. As identidades serão reveladas ao longo da programação do canal. Apesar de não ter adiantado nomes do elenco, a emissora contou que os brothers serão compostos por inscritos e convidados.

Participantes do BBB 21

Está curioso para saber quem são os participantes do BBB 21? Nós também. Em publicação no perfil do BBB no Instagram, o anúncio diz que “os integrantes da Pipoca e do Camarote que habitarão, durante 100 dias, a casa mais vigiada do Brasil serão revelados ao longo da programação da TV Globo na terça-feira”.

Mas enquanto os nomes oficiais não são anunciados, alguns artistas já são tidos como certos no BBB 21. Vem com a gente especular os prováveis brothers e sisters da nova temporada.

Fiuk

Fiuk, ator e filho do cantor Fabio Junior, é um dos cotados para a nova edição. Em uma tentativa recente de despistar sobre a participação, o jovem de 30 anos publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece sendo tatuado. Acontece, que os fãs identificaram que o material é, na verdade, de agosto de 2020.

Pocah

Viviane de Queiroz Pereira, mais conhecida pelo seu nome artístico Pocah, tem 26 anos e frequentemente tem seu nome entre os cotados ao programa. Apesar de (ainda) não ter sido oficialmente confirmada, a funkeira já reúne muitos uma torcida forte.

Camila Louvres

Foi só a youtuber Camila Louvres, de 25 anos, sumir das redes sociais que seu nome foi apontado como parte do elenco do reality. Recentemente mandou um recado aos fãs que acabou levantando mais suspeitas. “A partir do dia 18 agora, segunda-feira, eu vou abaixar a frequência do canal. Em vez de dois vídeos por dia, vou começar a postar um vídeo por dia por alguns meses por causa de alguns projetos que mais pra frente vocês vão entender“, diz o recado da jovem.

Quando começa o BBB?

O BBB 21 começa na segunda, dia 25 de janeiro de 2021, com a edição mais longa da história: 100 dias de confinamento. Além disso, anônimos e famosos dividirão a casa. Mais uma vez o apresentador Tiago Leifert comandará o programa. Os competidores disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão.