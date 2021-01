Patrícia Leitte desabafa sobre rejeição no BBB e diz como se reergueu

Patrícia Leitte causou no BBB 18 e deixou a disputa após sete semanas confinada na casa mais vigiada do Brasil. Na época, março de 2018, a atriz e repórter que entrou como funcionária pública, saiu rejeitada do reality show em um paredão triplo contra Diego e Caruso. Foram 94,26% dos votos contra a famosa, que bateu de frente com a favorita e vencedora da edição, Gleici Damasceno. Em entrevista exclusiva ao DCI, Patrícia relembra sua participação no reality da Globo, que estreia nova temporada em 25 de janeiro, fala sobre plásticas, pós-BBB, A Fazenda 13 e o fim do namoro com o modelo Yago Lanes.

Participação no BBB

“Eu amei tudo que aconteceu comigo [no BBB]. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu sofri, mas eu dei uma volta por cima linda e isso me fortaleceu muito. O que não te mata, te fortalece. Hoje eu sou uma mulher diferente, com um pensar de vida diferente, de levar as questões tão menos a sério como eu levava lá na casa. Eu era uma pessoa que tinha visões erradas das pessoas e julgava aquilo como correto. Então, várias coisas que aconteceram comigo me deram sabedoria. Não tem dinheiro nenhum que pague uma experiência dessa. Amei tudo que aconteceu comigo. O meu pós-BBB foi incrível, disse a ex-BBB.

Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, Patrícia Leitte e Gleici Damasceno travaram um embate que parou o Brasil por sete semanas. Quase três anos depois, a cearense revela que fez as pazes com a vencedora do BBB 18 e que hoje as duas se dão bem.

“A Gleici [Damasceno] não era a minha rival. A questão da Gleici ter se tornado, foi o público que fez essa interpretação, mas ela não era a minha rival. Eu tinha um carinho por ela grande, mas era um jogo e a gente tinha que colocar as pessoas no paredão. Aqui fora a gente já se fala, temos o WhatsApp uma da outra e a vida que segue”, revela Leitte.

Rejeição no BBB

O embate entre Patrícia e Gleici resultou em uma votação histórica no reality show. Isso porque, indicada pela estudante ao paredão após uma falsa eliminação, Leitte enfrentou os amigos Caruso e Diego, mas acabou sendo eliminada com rejeição recorde de 94,26% dos votos.

Ao DCI, Patrícia desabafou sobre o impacto que teve ao descobrir que foi praticamente ‘expulsa’ pelo público do Big Brother Brasil e avalia que as pessoas tiveram uma dose de exagero ao julgá-la. “A questão do índice de rejeição foi muito marcante, porque na casa eu era super querida por todo mundo, ninguém nem votava em mim. Quando eu sai e vi tudo acontecendo eu falei ‘opa, tem alguma coisa errada. Eu preciso estudar o meu comportamento, o que eu fiz de errado’. Mas eu sei que existe todo um conceito de edição, de jogo, que as pessoas acabam julgando de forma errada. Meus erros eu não me isento deles, eu sei que errei pra caram**, mas achei que foi demais pro que eu fiz na casa. Eu não cometi nenhum crime, não fui homofobia, não fui racista, não fui intolerante religiosa…diante de outras pessoas que tiveram comportamento desse nível e não tiveram a rejeição que eu tive, eu acho que o meu foi excesso, foi exagerado”, afirma.

Amizades pós-BBB

Mesmo tendo sido eliminada com rejeição, Patrícia revela que mantém boas e fieis amizades formadas em sua edição. “Tenho contato com alguns participantes, nem todos, porque tem uns que eu não quero realmente ter na minha vida. Essas pessoas eu tenho amizades próximas, nós nos falamos sempre como o Viegas, Lucas, Diego, Nayara, a Jaqueline, Mahmoud, Ana Clara Lima, Airton (Papito), Caruso. Então tem uns que eu realmente não quero contato, mas outros que sempre estão em contato comigo”, conta ela, que se inscreveu 15 vezes até ser selecionada para o elenco do BBB 18.

“Tinha me inscrito no BBB 15 vezes, então eu já era ‘macaca velha’ nas inscrições. Era um sonho que eu tinha desde a primeira vez que eu vi o BBB na televisão, eu senti vontade de participar porque é um programa muito massa. Além das portas que ele abre pra quem dele participa”, reconhece.

A Fazenda 13

Em 2020, Patrícia Leitte esteve entre as famosas cotadas para o elenco de A Fazenda 12, vencida por Jojo Todynho. Questionada pelo DCI, a ex-BBB não descarta participar do reality show rural da RecordTV e diz que segue aberta para propostas. “Se tivesse uma conversa e tudo fosse alinhado. Não posso dizer dessa água não beberei, mas realmente eu me sinto hoje preparada pra enfrentar outro reality”.

Se o convite para A Fazenda 13 pintar, Patrícia conta que não deixaria sua personalidade forte de lado para agradar o próximo, mas reconhece que faria tudo diferente do que fez no BBB 18. “Eu faria tudo! Só não deixaria o meu caráter que eu tenho, a minha espontaneidade de falar o que eu penso e na cara. Eu acho que a gente tem que levar isso pra onde vai. Tudo bem que as vezes a gente tece um comentário ou outro, não perante a pessoa como é normal aqui fora, mas na maioria das vezes eu ia lá e falava pra pessoa aquilo que estava sentindo”.

Patrícia Leitte hoje

Passados quase três anos da sua participação no BBB, Patrícia diz que se sente renovada e feliz. “A Patrícia hoje está muito mais leve, mais livre, solteira, feliz, empoderada. Sem muito medo da vida como eu tinha, menos ansiosa e mais ousada. Acredito mais em mim. A minha resiliência tomou um significado muito grande pra mim, eu sou uma pessoa muito resiliente mas eu não sabia o quanto. Só quando eu passei pelo que passei no BBB foi que eu vi que eu sou uma fênix, eu venho das cinzas e me refaço, porque eu acredito muito em Deus. Ele é o meu guia, tudo pra mim. Hoje eu sou uma pessoa completamente mais madura pra enfrentar a vida e resolver os problemas”, celebra.

Plásticas

Após ter sido eliminada do BBB 18, Patrícia Leitte iniciou uma reeducação alimentar e surgiu mais magra na final do programa. De lá pra cá, a estrela encarou o bisturi diversas vezes ao passar por uma mini abdominoplastia, colocar 3,5 ml de silicone em cada um dos seios, lipoescultura, aplicou enxerto de 1 litro de gordura retirada do próprio corpo no bumbum, lipo na papada, bichectomia, preenchimento com ácido hialurônico, botox e preenchimento labial.

Alvo de críticas por conta do número de procedimentos estéticos, Patrícia diz que pretende fazer novas plásticas se assim achar necessário. “Eu passei por vários [procedimentos estéticos]. Eu sempre falo que as pessoas ficam ‘ah, você vai fazer mais plásticas?’. Gente eu não sei. Eu não sei porque com o tempo eu vou envelhecendo, vou querer mudar uma coisa e outra então eu não posso dizer que não vou fazer. Vai depender muito de como o meu corpo vai envelhecendo. Mas obviamente que eu vou envelhecer, isso é normal. O que eu poder retardar pra ficar bem, jovial, vou fazer”, enfatiza.

Sobre os ataques que recebe nas redes sociais, a ex-BBB diz que fica triste, mas destaca o livre arbítrio. “Quando alguém me julga por uma plástica que eu fiz, eu acho um absurdo. Eu fico triste, porque todos nós merecemos o livre arbítrio que Deus nos deu de poder fazer o que quisermos da nossa vida. Ficar melhor consigo mesmo é uma coisa que é um direito de cada um. Então, se alguém opta por não se cuidar, não fazer uma plástica, é o direto da pessoa como também eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo e minha vida”.

Fim do namoro com Yago Lanes.

Às vésperas do Natal de 2020, Patrícia Leitte terminou o namoro de dois anos com o modelo Yago Lanes poucos dias de anunciar o noivado. Ao DCI, a atriz diz que ainda fala com o ex, mas ressalta com a relação é apenas de respeito e educação. “A gente ainda se fala e tudo, mas só assuntos extremamente necessários. A gente parou de se seguir nas redes sociais e não pretendemos levar uma relação de amizade, ambas as partes”.

Sobre a tatuagem que o ex-noivo fez em sua homenagem, a ex-BBB disse que se assustou com a ação do modelo. “A tatuagem que ele fez eu não sabia, foi surpresa. Me assustou um pouco a declaração de amor, mas cada um expõe os seus sentimentos da forma que acha e deve ser. Eu achei legal, lindo da parte dele. O ruim é que agora com o término que fica a marca, mas a história foi vivida e se ele quiser apagar eu vou entender”.

Por fim, Patrícia Leitte revelou ao DCI que escreveu um livro durante a pandemia de Covid-19 no Brasil e que pretende lançá-lo ainda em 2021. Ela também revelou outros projetos e disse que não se fechou para o amor. “Quero voltar pro teatro, quero lançar o meu livro que eu escrevi na pandemia, quero ter outras oportunidades no amor já que eu estou solteira. Viver na plenitude, ser feliz. A gente só leva da vida, a vida que a gente leva”.