Saiba quem foi o ex-BBB que defendeu um gol de Maradona em 2005

O mundo parou nesta quinta-feita (26) para homenagear pela última vez o jogador argentino Diego Maradona, e no meio de tantas histórias relembradas envolvendo o craque, uma delas veio à tona pela curiosidade: em 2005, um ex-BBB participou de uma partida beneficente e defendeu um gol de Maradona. As informações são do UOL.

Quem foi o ex-BBB que jogou com Maradona?

O ex-BBB em questão é Giulliano Ciarelli, que participu da 5ª temporada do reality da Globo.

Antes do programa, Giulliano já havia atuado como goleiro profissionalmente em times como Guarani, Cabofriense e Volta Redonda, mas nessa ocasião em específico o confronto não foi nada parecido com os que já havia disputado.

Tratava-se de um evento beneficiante organizado todos anos por Zico, chamado Jogos das Estrelas, e que reunia celebridades e atletas.

Naquele ano, o ex-BBB participava da partida no time rival de Maradona, que havia acabo de ser liberado após um período de internação para reabilitação por conta das drogas.

Ciarelli homenageou Maradona nas redes

Na quarta-feira (25), após o anúncio da morte do astro do futebol, o ex-BBB usou as redes sociais para prestar sua última homenagem a Maradona.

O goleiro publicou uma foto ao lado de Maradona na partida em que participaram juntos com a legenda: “Um dia eu toquei Deus. O Deus do futebol. Gracias, Diego! Hasta la victoria siempre”.

Nesta quinta, o ex-BBB compartilhou um vídeo com o exato momento em que defendeu o gol de Maradona e escreveu: “Registro em vídeo do dia que conheci a LENDA”.

Participação no BBB 5

Pouca gente se lembra da participação de Ciarelli no BBB 5, e o motivo é compreensível: o ex-BBB foi eliminado da disputa ainda na terceira semana, com 87% dos votos.

O grande vencedor da edição foi Jean Wyllys.