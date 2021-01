Veja os possíveis participantes do BBB 21

O ‘Big Brother Brasil’ estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar ainda mais a televisão brasileira. Veja quem são os possíveis participantes do BBB 21.

Quem serão os possíveis participantes do BBB 21?

Mesmo com os participantes já confinados no hotel, ainda assim os fãs especulam sobre possíveis nomes para integrar o elenco de estrelas. Como ninguém ainda sabe nada em relação ao grupo Pipoca, o público faz de tudo para tentar adivinhar quem são os participantes do Camarote.

Gkay

Os fãs da atração mais famosa do Brasil começaram a apostar na entrada da humorista GKay para o reality da Rede Globo. Na última segunda-feira (12), ela publicou um foto no Instagram levantando suspeitas de estar confinada em um hotel no Rio de Janeiro. Mas, a repercussão aumentou quando o cantor PK publicou o mesmo registro com a vista do local. Aliás, fãs também apontam o cantor como um dos possíveis participantes do BBB 21.

PK

Já que os fãs da atração apontaram, a gente também pode citar o cantor PK entre os possíveis nomes de famosos. Ele, que também foi apontado como affair da humorista, também publicou a mesma foto na rede social, aumentando ainda mais a curiosidade do público fã do programa. Será que os dois podem estar no confinamento do grupo Camarote do BBB 21? Isso só descobriremos no dia 25 de janeiro.

Pocah

Na última terça-feira (12), a cantora Pocah foi apontada também como uma das possíveis participantes do BBB 21 da Globo. Os boatos surgiram com uma matéria do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, que revelou que a funkeira havia cancelado um contrato que tinha com uma linha de moda praia para entrar no pré-confinamento do reality.

Fiuk

Fiuk, tem 30 anos, foi uma das primeiras especulações possíveis para estar no confinamento da Rede Globo. O ator e também cantor é filho de Fábio Júnior e da artista plástica Cristina Karthalian, recentemente foi visto indo de São Paulo para o Rio de Janeiro de carro, como uma tentativa de despistar os paparazzi e também comentários sobre estar no BBB 21.

Flávia Pavanelli

Outra que foi bastante citada para integrar o elenco Camarote do BBB 21 foi a atriz e influencer digital Flávia Pavanelli. A atriz de 22 anos, que recentemente esteve no ar na novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT, é uma participante apontada para estar no grupo ‘camarote’. Em sua rede social, que ultrapassa 17,8 milhões de seguidores, a artista adora mostrar looks, fazer tutorial de maquiagem e também diversos posts sobre publi. Muito gente tá ‘apostando’ na entrada da loira, que recentemente mudou o visual e recebeu elogios na web.

Carla Diaz – possíveis participantes do BBB 21

Carla Diaz, ex-atriz mirim de Chiquititas (primeira versão da novela do SBT gravada na Argentina), também é um dos nomes cotados para disputar R$ 1,5 milhão no reality mais famoso do Brasil. Segundo Leo Dias, a atriz, que esteve no elenco da novela ‘A Força do Querer’, recebeu um convite para participar do programa.

Camila de Lucas

Assim como Fiuk, Camila também foi um dos primeiros nomes especulados para estar no BBB 21 da Globo. A digital influencer, que faz sucesso nas redes sociais, seria a principal aposta da produção do programa. Será que ela estará na casa mais vigiada do Brasil?

Ney Lima

Quem faz sucesso na comédia também pode ter vez no programa. Antenado no reality da Globo, o humorista e influenciador digital baiano é uma grande aposta para entrar na casa mais vigiada no Brasil. Agora, se ele estará ou não, só iremos descobrir dia 25 de janeiro na tela da Globo.

Rafael Infante

Assim como Ney Lima, Rafael Infante é um dos possíveis participantes do BBB 21. Ele, que é do elenco do Vai Que Cola, sitcom exibida pelo Multishow, canal do Grupo Globo, também é um dos nomes citados para a atração de 2021, na Globo.

