VIDEO: youtuber invade casa do BBB 21 com drone

No último domingo (17), o youtuber Eddy Drone publicou um vídeo para agradar os fãs do Big Brother Brasil, Eddy sobrevoou o local em que será gravado o BBB 21 e mostrou detalhes da propriedade. Os participantes da edição ainda não estão no local, já que a temporada ganha sua estreia no dia 25 de janeiro, próxima segunda-feira. Enquanto isso, todo o elenco continuam o pré-confinamento em um hotel. Veja a casa do BBB 21:

No início do vídeo, o youtuber revelou que “apareceu” na casa do BBB 21 para atender a muitos pedidos de inscritos. “Acharam que eu não ia conseguir? Cá estou eu”, comentou Eddy.

Como é a casa do BBB 21?

“Olha que bacana a vista da piscina. Estou filmando esse vídeo no começo de 2021, faltando uma semana para o inicio do programa”, revelou o youtuber no começo do vídeo. Eddy mostrou a planta da casa, para situar quem assistisse à gravação e completou: “já adianto para vocês que estou fazendo o meu melhor, não sei se essa região, por ser muito afastada, tem algum bloqueio de celular, algo assim, porque meu sinal está horrível, não vou conseguir descer mais do que isso, mas espero que vocês matem a curiosidade, vejam os bastidores de alguma forma, esses corredores aqui do lado, que dão acesso as câmeras, a produção, olha que coisa louca”.

“Minha ideia era descer com o drone lá pertinho da piscina, mas acredite, é impossível, não é a toa que ninguém conseguiu fazer algo parecido”, também disse o youtuber, que antes do fim do vídeo, conseguiu se aproximar da piscina e quarto do líder do BBB 21.

Leia também: saiba quem é Viih Tube do BBB 21

Invasão de drone

Fãs e curiosos invadindo de alguma forma a propriedade em que é gravado o reality show, ou interferindo no jogo com carros de som e drones não é uma novidade para a Record TV, que já teve várias casos parecidos durante suas últimas temporadas de A Fazenda, mas no BBB isso é novidade. Além de a casa do programa ser bastante isolada, os protocolos de segurança da Globo são difíceis de burlar.

Será que por conta da animação que esta temporada está trazendo, com muita gente empolgada com o início da nova edição, teremos mais momentos de invasão do BBB 21? Boninho que se cuide.

