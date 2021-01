Sessão da tarde de hoje (20/01): Globo exibe ‘Rio 2’

“Rio 2” é o filme da Sessão da Tarde de hoje, dia 20 de janeiro de 2021. A animação de 2014, dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, será exibida depois do Jornal Hoje, às 15h desta quarta-feira, na TV Globo.

Depois de Blu descobrir um mundo novo, ao viajar para o Rio de Janeiro, após viver a vida inteira em cativeiro, é a vez da arara-azul se aventurar ao lado da família.

Filme da Sessão da Tarde de hoje

Depois de sua primeira experiência no Rio, Blu, agora ao lado de Jade e os três filhos do casal, deixam a cidade maravilhosa para realizarem uma viagem pelo país até chegar na Amazônia. No destino, algo temido aguarda Blu: uma reunião familiar.

A arara-azul terá que enfrentar um de seus maiores medos, o sogro, ao mesmo tempo em que terá de escapar de um plano de vingança.

Título Rio 2

Elenco Jake T. Austin, Carlinhos Brown, Kristin Chenoweth, Jemaine Clement, Jim Conroy, Rachel Crow, Bernardo De Paula, Nola Donkin, Jesse Eisenberg, Miguel Ferrer, Jamie Foxx, Pierce Gagnon, Andy Garcia, Jeffrey Garcia e Bebel Gilberto

Direção Carlos Saldanha

Nacionalidade Americana e canadense

Gênero Animação

Veja o trailer dublado de Rio 2, filme da Sessão da Tarde de hoje:

Corujão I – A Eterna Namorada – 1h15

Em uma pequena cidade da Virgínia, Ave Maria Mulligan tem seu mundo virado de ponta cabeça quando descobre um antigo segredo de família.

Título A Eterna Namorada

Título original Big Stone Gap

Elenco Patrick Wilson, Ashley Judd, Whoopi Goldberg, Judith Ivey, Angelina Fiordellisi, John Benjamin Hickey, Bridget Gabbe, Erika Coleman, Jenna Elfman, Anthony LaPaglia e Jane Krakowski

Direção Adriana Trigiani

Nacionalidade Americana

Gênero Romance

