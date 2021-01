Como saber quais senhas estão salvas no seu celular Android

Com o lançamento do Android Oreo (8), o Google ganhou o recurso de preenchimento automático, responsável por salvar as senhas de redes sociais e sites mediante permissão do usuário e inseri-las no login. Embora poucos saibam, todas as credenciais são armazenadas no Gerenciador de Senhas do Android. Por meio deste mecanismo, ainda é possível verificar o nível de segurança das senhas salvas e, caso o sistema identifique algumas delas como fraca, o usuário pode alterá-la com facilidade.

É importante esclarecer que você sempre pode apagar as informações do Gerenciador de Senhas — se não quiser mais utilizar o recurso de preenchimento automático, por exemplo. Em todo caso, é importante que você monitore senhas salvas no celular Android, sobretudo para acompanhar a segurança das suas contas. A seguir, confira como ver todas as credenciais com o Gerenciador de Senhas do Android e como apagar os códigos do celular.

Como verificar as senhas salvas no celular Android?

Passo 1: Primeiramente, acesse as configurações do celular e clique em “Sistema”. É nessa aba que está localizado o gerenciador de senhas do Google Chrome;

Passo 2: Selecione a opção “Idioma e entrada” e abra o campo “Avançado”;

Passo 3: Em seguida, clique em “Preenchimento automático” e ative a opção Google. Se o seu gerenciador de senhas for outro, basta selecioná-lo;

Passo 4: Retorne à página anterior e clique no ícone de engrenagem, localizado ao lado da logo do Google. Feito isso, toque em “Senhas”;

Passo 5: Com isso, aparecerá uma lista de serviços nos quais você está logado com a conta Google. São indicadas as senhas salvas no Chrome e também em outros serviços vinculados ao seu login;

Passo 6: Escolha um dos serviços exibidos e informe o PIN do celular para visualizar a senha — caso ela esteja oculta, basta tocar no ícone de olho para que seja mostrada;

Passo 7: Caso queira alterar a senha, clique em “Editar”. Para removê-la, selecione “Excluir”;

Como ver se as senhas estão comprometidas?

Para conferir o nível de segurança das senhas salvas no celular Android, acesse a página inicial do Gerenciador de Senhas. Feito isso, localize a seção de “Check-up de senha” e toque em “Verificar senhas”. Em seguida, clique em “Acessar o ‘Check-up de senha’” e confirme sua identidade com o seu PIN ou a leitura biométrica. Agora, basta analisar o relatório sobre o nível de segurança das suas senhas. Caso tenha alguma senha fraca ou comprometida, ela aparecerá na sua tela para que você troque por outra.